Vittoria Schisano in Un posto al sole Attrice trans interpreta padre di Alex e Mia

Vittoria Schisano - la carriera dell’attrice che prima si chiamava Giuseppe : La prima copertina dedicata ad una coniglietta transgender della rivista maschile per eccellenza ha il volto di Vittoria Schisano. L’attrice racconta la sua storia sul numero di febbraio del 2016: “Posare su Playboy, il maschile che da sempre celebra la bellezza femminile e sul quale hanno posato tutte le donne più belle del pianeta, per me è un grandissimo onore, da sempre il mio sogno. Trovarsi in copertina oggi, dopo essere riuscita a ...

Vittoria Schisano - l’esordio in Un posto al sole : L’esordio in Un posto al sole è per Vittoria Schisano un momento da celebrare, e infatti sul suo profilo Instagram l’hype era tanto. Così non stupisce vederla già in prima fila il 6 agosto in attesa della messa in onda della puntata alle 20,45 su Rai3 della celebre soap e dichiarare: “Sono davvero molto felice ed emozionata di essere entrata a far parte di questa meravigliosa famiglia di Un posto al sole”. ...

Vittoria Schisano in “Un posto al sole” interpreta il padre di Alex e Mia : Vittoria Schisano interpreterà nella soap di Rai 3, Un posto al sole, Carla Parisi ovvero il padre di Alex e Mia. Questo ruolo ricalca ciò che, in effetti, l'attrice ha vissuto sulla sua pelle, dal momento che nel 2011 iniziò il percorso per cambiare sesso, passando dall'essere Giuseppe Schisano alla donna che noi tutti ora conosciamo. Dal 26 agosto, quando la soap riprendere con il suo appuntamento canonico, avremo modo di scoprire nel ...

Un Posto al Sole anticipazioni : Vittoria Schisano sarà il 'padre' di Mia e Alex : Un Posto al Sole, popolare soap opera partenopea, sta riservando diversi colpi di scena al suo pubblico prima della pausa estiva del 12-23 agosto. Ad esempio, nella puntata di ieri, martedì, Alex ha confidato un segreto a Silvia, dicendole che il padre è una donna. Vittoria Schisano sarà il 'papà' di Mia e Alex Stando alle anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda dal 26 agosto, la new-entry del cast sarà l'attrice ...