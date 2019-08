Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Da anni e senza interruzioni la pagina Facebook La pubblicità sessista offende tutti, fondata nel 2011 da Annamaria Arlotta, viaggia ad un ritmo costante di almeno una segnalazione a settimana per pubblicità, in video audio e in cartaceo, che palesemente risultano lesive della dignità del corpo e della mente delle donne, oltre che dell’intelligenza e del buon gusto in generale, in una gamma che va dal fastidioso all’oltraggioso. Fare un giro nella pagina significa rendersi conto del livello miserevole di molta della “creatività” comunicativa nello storytelling dominante. Il doppio senso sessuale, la visione degradante del corpo femminile, il trivio del linguaggio da bar, caserma o palestra divenuto discorso pubblico sono un’abitudine alla quale si rischia di assuefarsi. Ulteriore conferma, pochi giorni fa, l’ha offerta la locandina vintage di un ristorante veneto, ...

ilfattoblog : ‘Tutte a novanta’ non è una goliardata. È sessismo - TutteLeNotizie : ‘Tutte a novanta’ non è una goliardata. È sessismo - Cascavel47 : ‘Tutte a novanta’ non è una goliardata. È sessismo -