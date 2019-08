Motomondiale | mercato 2020 | tutte le trattative e gli affari di MotoGP | Moto2 e Moto3

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultimediper completare la line-up dei piloti per il. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, sbarrando di fatto la strada a Jack Miller. L’australiano del Team Pramac ambiva al passaggio nel team ufficiale ed ora sarà presumibilmente costretto a proseguire ancora per un’altra stagione con la squadra di Francesco Guidotti (insieme a Francesco Bagnaia). Non ci sono altrettante certezze in casa Honda alla luce della situazione di Jorge Lorenzo, il quale va in scadenza di contratto a finema che potrebbe anche optare per un ...

corsedimoto : MOTOGP - Jorge Lorenzo dovrebbe rientrare a Silverstone, ma non arrivano buone notizie sulla sua salute e si parla… - Canta237 : RT @LiveGPit: #MotoGP #Moto2 Mercato piloti: Rabat continua con Avintia, separazione tra Bulega e VR46 Di @Canta237 ?? - LiveGPit : #MotoGP #Moto2 Mercato piloti: Rabat continua con Avintia, separazione tra Bulega e VR46 Di @Canta237 ?? -