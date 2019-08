Grease | Olivia Newton-John malata di cancro | «Non so quanto mi resta da vivere»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 7 agosto 2019)è tornata a parlare in tv delche ha cambiato la sua vita. Amsi nel 1992, il male si è ripresentato nel 2013 e poi di nuovo due anni fa. Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapereleda. “Non soancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo” ha dichiarato l’interprete di Sandy in. “Quando ti viene diagnosticato uno una malattia terrificante, all’improvviso, ti viene data una scadenza. Se credi nelle statistiche, le farai diventare realtà. Se qualcuno ti dice “hai sei mesi da”, è del tutto possibile che sia così, perché ci credi” ha aggiunto l’attrice.

