Capannoni in fiamme nel Materano | morta un' immigrata

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un'stamane in un incendio che ha distrutto tredel sito industriale dell'ex "Felandina", a Metaponto di Bernalda (Mt) all'interno del quale soggiornano da anni numerosi stranieri. Accertamenti dei carabinieri e della Polizia sono in corso per stabilire le circostanze del rogo. Per spegnere il rogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

