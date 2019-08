Anthem | l' evento Cataclisma è finalmente disponibile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'aggiornamentodi, che introduce nuove missioni, sfide e altro ancora, è statopubblicato su Xbox One, PlayStation 4 e PC.era originariamente programmato per arrivare a maggio. Tuttavia, a seguito della tiepida accoglienza ricevuta dal gioco, lo sviluppatore BioWare ha deciso per il rinvio di quasi tutti i suoi piani iniziali al fine di concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza principale.sul server di test pubblico di, in varie forme limitate, da giugno. Tuttavia, ora èper tutti, con BioWare che ha specificato esattamente cosa i giocatori possono aspettarsi.Leggi altro...

Eurogamer_it : L'evento Cataclisma di #Anthem è finalmente disponibile. - kodmar : New #Anthem #armorsets ! Queste nuove armature potranno essere comprato solo ed esclusivamente con la valuta dell'e…