Traffico Roma del 06-08-2019 ore 19 | 30

Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 06-08-2019 ore 08:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08:30 Roma Daily News
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ANAGNINA
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 19 : 00 : UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA PRENESTINA NELLE DUE DIREZIONI, ANCHE QUI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE PER INCIDENTE A SAN GIOVANNI, SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA RIMINI AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18 : 30 : UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE PER UN ALTRO INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA PRENESTINA NELLE DUE DIREZIONI, ANCHE QUI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE ALTRE CODE PER INCIDENTE A SAN GIOVANNI, SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA RIMINI AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 18 : 00 : dISAGI SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA DEL MASTRO ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DI CASAL BOCCONE lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona ANCORA CODE SULLA SALARIA ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 17 : 30 : dISAGI SU LUNGOTEVERE TOR DI NONA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIA DEL MASTRO ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALTEZZA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL RACCORDO ANULARE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’INCROCIO CON VIA DI CASAL BOCCONE lavori e riduzione della carreggiata in via aurelia altezza via di torre rossa con conseguenti rallentamenti per la viabilità della zona ANCORA CODE SULLA SALARIA ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 17 : 00 : dISAGI IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE per un incidente incolonnamenti sulla colombo da via di malafede a via del risaro verso il centro città in uscita dalla capitale code sulla pontina dalla colombo a castel di decima direzione pomezia. ripercussioni sul raccordo anulare dove si sono formate code in carreggiata esterna tra le uscite via del ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 16 : 30 : dISAGI IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE per un incidente incolonnamenti sulla colombo da via di malafede a via del risaro verso il centro città in uscita dalla capitale code sulla pontina dalla colombo a castel di decima direzione pomezia. ripercussioni sul raccordo anulare dove si sono formate code in carreggiata esterna tra le uscite via del ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 14 : 30 : DISAGI IN VIA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN CANTIERE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA VAL DI LANZO PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA VALLE SCRIVIA ALTRO INCIDENTE IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI ALTEZZA VIA CARLO GRABAU, INEVITABILI I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE FIUMICINO -VIA DEL MARE, LA CAUSA ANCHE IN QUESTO CASO UN ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 13 : 30 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SUL GRA STA CAUSANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE. SI TRATTA DI UN FURGONE CHE HA PRESO FUOCO AL KM 58 + 500. IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO SULLA TERZA CORSIA DI MARCIA. SI ATTENDE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO. IN CITTA’ RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;NEI PRESSI DI VILLA SPADA E’ AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 12 : 30 : SUL GRA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE IN CITTA’ ANCORA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 11 : 30 : TORNATI SOCRREVOLI IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELL A24. SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO BREVI CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA DA VIA DI TOR PAGNOTTA AL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. POSSIBILI I DISAGI ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST SCORREVOLE IL GRA. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. FINO AL 10 AGOSTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FASCIA NOTTURNA, E’ CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 10 : 00 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 : 00 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 : 30 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...