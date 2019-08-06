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Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 | 30 Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA ...

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Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09:30 (Di martedì 6 agosto 2019) Traffico IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO RIMOSSO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNA IL Traffico TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI VERSO IL CENTRO. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CODE IN DIREZIONE OPPOSTA PER Traffico TRA TANGEZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE , VERSO IL GRA. CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma. CODE PER LAVORI SULLA C. COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, VERSO Roma. PARTITI IERI I LAVORI SULLA SOPRAELEVATA DELLA TANGENZIALE EST NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. IL Traffico VERSO SAN GIOVANNI È PERTANTO DEVIATO SULLA COMPLANARE DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA. IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO È OBBLIGATORIO USCIRE SUL TRATTO DI VIA TIBURTINA ...
Fonte : romadailynews

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Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:00  Roma Daily News

SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L'APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.


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