romadailynews : Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09:30: TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE, ANCHE SE DA POCO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda Complanare Tratto Urbano A24 Coda tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Fine Complanare per Traffico Congestionato -
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Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18:00 Roma Daily News
SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L'APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 09 : 00 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 : 30 : PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE. . IN CITTA’ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI UNA MANIFESTAZIONE IN ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2 SETTEMBRE E’ CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 06-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER Traffico DA FIORENTINI A PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SUL LNGOTEVERE PONTE VITTORIO EMANUELE II . ALTRO INCIDENTE A SAN GIOVANNI IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LATERANI POSSIBILI I DISAGI NEI PARAGGI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE FINO AL 2 SETTEMBRE E’ CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 20 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PESCACCIO IN CARREGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA. UN INICIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00 FINO ALLA MEZZANOTTE “RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO DELLA NEVE” A SANTA MARIA MAGGIORE. ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 19 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PESCACCIO IN CARREGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA LAURENTINA. UN INICIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DI TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. DALLE 21.00 FINO ALLA MEZZANOTTE “RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO DELLA NEVE” A SANTA MARIA MAGGIORE. ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 19 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 18 : 00 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 17 : 30 : ! SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 17 : 00 : ! Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 16 : 30 : ! Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SU VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. QUESTA MATTINA SONO INIZIATI I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL VECCHIO TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL Traffico DELLA CORSIA LATERALE DI VIA NOMENTANA DA VIA ZARA IN DIREZIONE DI PORTA PIA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA ARDEATINA PRUDENZA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRICOLA PER LA PRESENZA DI FUMO A SEGUITO UN INCENDIO DI ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 14 : 30 : BREVI RALLENTMAENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, VERSO PIAZZA FIUME, DALLE 22 DI QUESTA SERA, ALLE 6 DI DOMANI MATTINA. LE CHIUSURE NOTTURNE, VERRANNO EFFETTUATE FINO AL 10 AGOSTO. TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...
Traffico Roma del 05-08-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. UN ALTRO INCIDENTE, LUNGO VIA AURELIA, CODE TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA AURELIA ANTICA, VERSO IL CENTRO. PER LAVORI, SU VIA SALARIA, CODE TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL RACCORDO ANULARE. LAVORI NOTTURNI DI MANUTENZIONE, CHIUSO IL MURO TORTO, TRA PIAZZALE FLAMINIO E CORSO D’ITALIA, ...