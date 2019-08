Salvini | tasse giù | Tasi via Manovra non diventi gioco tre carte Garavaglia | stop bonus

Salvini incontra le parti sociali (con Armando Siri) : "Giù le tasse e via la TASI" : ...

Manovra - Salvini alle parti sociali : «Abbasseremo le tasse - via la Tasi» : L’idea del vicepremier: una Manovra che vada oltre la spesa corrente. Dopo il primo taglio alle imposte sugli immobili, limitato ai capannoni industriali, il governo immagina una riduzione delle tasse sulle seconde case

Salvini alle parti sociali : «Giù le tasse e via la Tasi - la manovra non sia il gioco delle 3 carte». E Di Maio : «Ognuno riceve chi vuole» : Il vicepremier leghista: «Questo è il momento del coraggio e non del tirare a campare». La replica del leader del Movimento: «Noi lavoriamo per risolvere problemi»

Salvini : Tav - taglio tasse - o si vota : 11.40 "Niente e nessuno mi spaventa e ci spaventa. Andiamo avanti come treni", ha detto il ministro dell'Interno Salvini,in visita a Nerviano,nel Milanese. Sulla mozione 5S sulla Tav,spiega:"Non è possibile che mercoledì si voti una mozione contro la Tav, sarebbe un voto contro il governo, contro l'Italia, noi ne trarremmo le conseguenze, non stiamo al governo per perdere tempo". "O si fanno cose importanti-taglio delle tasse,riforma della ...

Salvini : «No alla manovra senza pesante taglio delle tasse» : «O una riforma della giustizia è importante, vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà»

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Salvini a Tria "Niente taglio tasse?" - 26 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha replicato al titolare del Tesoro, Giovanni Tria, 26 luglio 2019,

Salvini : ?«Serve shock fiscale. Tagliare tasse e burocrazia è l’unico modo per aiutare le imprese» : « Ci sono tante riforme che servono all'Italia, quella della giustizia o quella fiscale, ad esempio. La riforma fiscale non può essere all’acqua di rose, va fatta bene. Noi...

Salvini sfida Tria sulle tasse : "Se non le taglia il problema sono io o lui" | E M5s frena sulla flat tax : Ultimatum del vicepremier al ministro dell'Economia: "L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". E sul governo: "Ci sono due forze che su alcuni temi hanno idee diverse"

Salvini contro Tria : "Se dice no al taglio delle tasse - il problema è lui" : “Se il ministro dell’economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest’anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all’acqua di rosa? L’Italia ha bisogno di uno choc fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio 24.L’attacco ...

Salvini : no a taglio tasse è un problema : 8.10 "Se il ministro dell'Economia del mio governo dice che di taglio di tasse non se ne parla, o il problema sono io o è lui.Cosa faccio? Una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte". Lo dice il ministro dell'Interno Salvini a Radio24 "Quanti governi ci sono? Uno, con due forze che su alcuni temi hanno idee diverse. Su Tav la Lega è a favore e M5S contro (ma la nostra testardaggine ha pagato), su ...

Salvini manovra? meno tasse a famiglie. Conte scorrettezza istituzionale : "Per la prossima manovra economica la Lega e' impegnata su un forte taglio delle tasse per famiglie e lavoratori dipendenti". Lo ha detto Salvini

"Salvini al 35-36% grazie allo scontro con le ong - ma ora deve tagliare le tasse" : Lo scontro sui migranti con le ong sta premiando Matteo Salvini, mentre è ancora troppo presto per misurare l’effetto del caso Russia. La sondaggista Alessandra Ghisleri, intervistata dalla Verità, colloca al 35-36% la Lega del ministro dell’Interno, trainato proprio dalla strategia sull’immigrazione.“Gli italiani sostengono la posizione di Salvini. Evidentemente sentono che, da parte delle Ong, è ...

Salvini contro Spadafora e le nuove tasse sui voli in Francia : DALL'ITALIA Salvini chiede le dimissioni del sottosegretario Spadafora (M5s). “Fossi in lui mi dimetterei, le ong lo aspettano”, ha detto Salvini in una conferenza stampa al Cara di Mineo. Il sottosegretario alle Pari opportunità del M5s aveva accusato il leader della Lega di “maschilismo” e di “att

Fisco - Salvini : possiamo fare un mix di flat tax e taglio cuneo - tasse al 15% dal 2020 : Sul taglio delle tasse si può trovare una sintesi tra M5S e Lega con «un misto di flat tax e taglio del cuneo fiscale, possiamo anche trovare un accordo»...