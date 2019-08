Nina Senicar è incinta e pronta alle nozze con lʼattore Jay Ellis

Nina Senicar è incinta e pronta alle nozze con l'attore Jay Ellis : Sarà mamma per la prima volta... In dolce attesa e pronta per le nozze con l’attore americano Jay Ellis. La modella serba, ex compagna di Ezio Greggio ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, è incinta. Ha rivelarlo è il settimanale Spy e lei, compagna dal 2015 di Jay con cui convive a Los Angeles, posta scatti mozzafiato dalla piscina… La Senicar, dopo 5 anni sugli schermi d'Italia, si è trasferita ad Hollywood nel 2012 e nel 2015 ...

La modella serba Nina Senicar aspetta un figlio - : Monica Montanaro L'avvenente modella serba Nina Senicar attualmente è in attesa del primo figlio. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è trasferita da anni a Los Angeles, città in cui vive con l'attore americano Jay Ellis, futuro padre del nascituro La stupenda modella di origine serbe, Nina Senicar, sta vivendo la più bella stagione per un donna: è in attesa di un figlio. Per la modella, il futuro nascituro, è il primo figlio, ed ...

Nina Senicar è incinta : La 33enne Nina Senicar, ex compagna di Ezio Greggio nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi, sarà mamma. Secondo quanto riportato dal settimanale Spy, la bellissima modella serba è incinta, al quinto mese di gravidanza.Al suo fianco Jay Ellis, attore americano con cui Nina vive a Los Angeles. La Senicar, dopo aver passato almeno un lustro sugli schermi d'Italia, si è trasferita ad Hollywood nel 2012, provando a sfondare come attrice. Nel ...

Nina Senicar incinta - la modella è già al quinto mese di gravidanza : Nina Senicar è incinta ed è già al quinto mese di gravidanza. Una rivelazione-bomba, quella del settimanale Spy sulla modella serba che, dopo essere divenuta una celebrità in Italia, da anni vive (ed ha trovato l’amore) negli Stati Uniti. L’ex velina, nota anche per una storia con Ezio Greggio, dal 2012 si è trasferita a Los Angeles, iniziando la carriera di attrice. Dal 2015 Nina Senicar ha una storia con Jay Ellis, un attore ...

Che fine ha fatto Nina Senicar : Che fine ha fatto Nina Senicar? Per anni è stata una delle modelle e conduttrici più amate della tv italiana, poi è scomparsa. Oggi scopriamo che la 34enne vive a Los Angeles ed è incinta del suo primo figlio dal compagno Jay Ellis. A svelare la gravidanza della Senicar il settimanale Spy, secondo cui la top model serba sarebbe già al quinto mese. Bellissima e sempre sorridente, Nina Senicar per molto tempo è stata una showgirl famosissima nel ...

Nina Senicar è incinta - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sarà mamma per la prima volta : La modella, attrice e showgirl serba, nota per aver lavorato molto in Italia e per le sue relazioni con Marco Borriello ed Ezio Greggio, vive a Los Angeles da anni. Ora recita, tra cinema e tv, ed è felice accanto al compagno statunitense Jay Ellis: la coppia è in dolce attesa del primo bambino.

Nina Senicar? Ha cambiato vita. Ed è incinta per la prima volta : chi è il compagno : Nina Senicar, la bella modella serba che ha frequentato la nostra televisione incantando per la sua bellezza? Ebbene, ha cambiato vita e oggi aspetta un bambino. A rivelarlo è il settimanale specializzato in gossip “Spy”, che è andato sulle tracce della showgirl per scoprire che fine abbia fatto e riportando dei particolari molto interessanti sulla sua vita. Oggi è infatti lontanissima da noi ed è molto di versa.\\ Classe 1985, è laureata in ...