In Groenlandia “i ghiacciai si sciolgono e diventano cascate | ho visto cose che voi non

Record ghiacciai sciolti in Groenlandia : 19.08 A causa del nuovo picco delle temperature artiche, i ghiacciai della Groenlandia si stanno sciogliendo come un gelato davanti a un phon: 11 miliardi di tonnellate liquefatti in un giorno. Mai come prima,almeno dal 2012,la straordinaria ondata di caldo dei giorni scorsi in Europa ha raggiunto anche l'isola artica vicino all'Islanda: fuso il 60% della calotta glaciale, ridotto in acqua e perso nell'oceano. Se il ghiaccio in Groenlandia e ...

Surriscaldamento globale - in Groenlandia lo scioglimento dei ghiacciai fa paura : Un'ondata di calore anomala si è spostata verso l'Artico, che ha raggiunto i 23 gradi. L'allarme dell'Onu: "Ridurre le emissioni di gas"

Groenlandia - ghiacciai neri attraversati da fiumi : le immagini impressionanti dopo il caldo record : Dodici miliardi di tonnellate d’acqua riversate in mare in un solo giorno. Il report delle autorità danesi è impietoso e si riferisce alle conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia. Nelle immagini aeree, le condizioni dell’area intorno al paese di Kangerlussuaq. “Abbiamo raggiunto i 22 gradi” ha scritto la giornalista Laurie Garrett, “si tratta di una temperatura record”. Nel mese di luglio ...

Incendi incontrollabili e scioglimento dei ghiacciai accelerato : Groenlandia sotto doppio attacco : La Groenlandia è sotto doppio attacco: da un lato i ghiacciai si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto dovrebbero, dall'altro gli Incendi incontrollabili la stanno devastando, così come sta accadendo in Siberia e Alaska. Capiamo insieme cosa sta succedendo per colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere