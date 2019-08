Affronta un' epica spedizione di Hearthstone in Salvatori di Uldum

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Tira a lucido il tuo equipaggiamento, spalmati un po' di crema solare e non dimenticare le scorte d'acqua, perché il M.A.L.E. ha invaso il deserto di! Freschi dello sfrontato furto di Dalaran, l'Arcicattivo Rafaam e la Legione del M.A.L.E. sono arrivati in quest'antica terra e pianificano di scatenare terribili piaghe che potrebbero segnare la rovina di Azeroth!Ma non temere, perché gli eroi più improbabili di Azeroth sono qui! Indi, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment, i giocatori si uniranno nuovamente a Reno Jackson, Elise Cercastelle, Ser Pinnus e Brann Barbabronzea nel tentativo di rimettere a posto le cose. In quanto nuovi membri della Lega degli Esploratori, i giocatori saranno equipaggiati con 135 nuove, scottanti carte, tra le quali ci saranno anche nuove Missioni, oltre a nuove ed ...

