Sicurezza bis, Zingaretti: M5s schiavi

"Il decreto Salvini è passato,l'Italia è più insicura. Grazie agli5 stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa anzi peggiorerà". Lo dice in una nota il segretario del Pd, Nicola. "Avevamo chiesto -continua- il contratto per i lavoratori delle forze dell' ordine,presidi nei quartieri a rischio, rilancio e risorse dei patti dellacon i sindaci, investimenti per il recupero delle periferie. Ma niente. Di tutto questo non c'è nulla".(Di lunedì 5 agosto 2019)