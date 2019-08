Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 5 agosto 2019), picchiata e violentata per tre. E’ l’incubo vissuto da una 28enne, rapita dal suo ex, un 30enne albanese con precedenti di polizia. L’uomo, irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato rintracciato e arrestatoa polizia.La vittima degli abusi è riuscita arsi’auto in corsa. Una volta in fuga è statata da passanti e guardie giurate di un centro commerciale, che l’hanno difesa dal ritorno del suo aguzzino.Le violenze si sono protratte da mercoledì 31 luglio fino al pomeriggio del venerdì successivo quando la donna è stata condotta a forza dal suo carceriere a Roma, presso l’outlet di Castel Romano: qui, vista la presenza di numerose persone che in quel momento gravitavano nel parcheggio e approfittando di un ...

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Segregata e stuprata per giorni dall'ex, ragazza di 28 anni si salva lanciandosi dall'auto a Roma - Mafara72 : RT @HuffPostItalia: Segregata e stuprata per giorni dall'ex, ragazza di 28 anni si salva lanciandosi dall'auto a Roma - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Segregata e stuprata per giorni dall'ex, ragazza di 28 anni si salva lanciandosi dall'auto a Roma -