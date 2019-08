San Basilio | arrestati due fratelli | conducevano traffico hashish da Sudamerica

Veneto : tornado nelle campagne di San Basilio. È un gustnado : Una forte ondata di maltempo ieri sera ha attraversato il nord Italia causando danni e disagi in lungo e in largo, dalla Lombardia alla Romagna e sin sul Veneto . Si è trattato di un fronte di aria...

San Basilio - sequestrato appartamento Ater - era covo pusher : Roma – Dopo le recenti operazioni antidroga dei Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, che hanno portato a numerosi arresti facendo saltare di fatto i vari tentativi di copertura come ad esempio la costruzione di un apposito gazebo con una fornace dove gettare la droga in caso di controllo delle forze dell’ordine e i vari nascondigli di via Corinaldo nei luoghi al di sotto della sede stradale, i pusher di San Basilio si sono ...

Paura a San Basilio : albero crolla in strada già al buio da diverse settimane : Roma – Non c’e’ pace per gli abitanti di via Cingoli, nel cuore di San Basilio, periferia di Roma. Da settimane i circa 140 metri di strada, dove quotidianamente sono parcheggiate decine e decine di auto, sono al buio a causa dei lampioni che hanno smesso di funzionare. Ieri, poi, attimi di tensione si sono vissuti in tarda mattinata, quando un grosso ramo di uno degli alberi che si trovano all’interno di un cortile si ...