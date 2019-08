Pelonzi | Raggi suscita ilarità | è sindaca export

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “Ora la colpa dell’emergenza rifiuti a Roma e’ dei ‘pendolari’. Se la situazione della Capitale non fosse cosi’ drammatica, l’ordinanza odierna dellaVirginiapotrebbere molte ilarita’. Come da tre anni a questa parte la colpa e’ sempre di qualcun altro e mai dell’inadeguatezza di chi governa dal Campidoglio”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio. “Forse ci sara’ anche qualcuno che, venendo dalla provincia- prosegue- si dimentica un sacchetto in macchina e lo conferisce nei cassonetti di Roma, ma certamente il fenomeno non assume proporzioni tali da emettere un’ordinanza, cioe’ un provvedimento contingibile e urgente. E poi lo fa proprio lei, la, che sta inondando tutta Italia e l’Europa con i rifiuti di Roma, ...