Ordine Medici | contro aggressioni serve passare da parole a fatti

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Roma – “Nonostante gli impegni assunti sia a livello nazionale che regionale, i Pronto soccorso italiani, e di Roma in particolare, restano terra di nessuno. Spazio agibile per la violenza dove aggrediree’ di una semplicita’ sconcertante. Gli ultimi due episodi sono accaduti ieri al Policlinico Umberto I riproponendo in modo preoccupante una emergenza nota e rispetto a cui poco e nulla si e’ fatto per contenerla e contrastarla”. Cosi’ in una nota Pier Luigi Bartoletti, vice presidente dell’Omceo Roma, in merito all’aggressione subita ieri da duedell’ospedale capitolino. “Forse e’ il caso di assumere quei provvedimenti promessi per rafforzarelli e prevenzione. È urgentedalleaiconcreti, perche’ il fenomeno si trascina da troppo tempo e ormai va assumendo cadenza ...

rubio_chef : Oggi a Lampedusa, uno degli innumerevoli sbarchi “fantasma”! Ho potuto vedere come medici, infermieri, volontari e… - Virgini99965764 : RT @rubio_chef: Oggi a Lampedusa, uno degli innumerevoli sbarchi “fantasma”! Ho potuto vedere come medici, infermieri, volontari e forze d… - DScattola : RT @rubio_chef: Oggi a Lampedusa, uno degli innumerevoli sbarchi “fantasma”! Ho potuto vedere come medici, infermieri, volontari e forze d… -