Gemelle siamesi verso la morte | il padre | “Non sceglierò chi salvare”

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Ghiaccio e fuoco”, così Ibrahima Ndiaye, ex manager senegalese, descrive le sue Marieme e Ndeye: due bimbedi tre anni che condividono l’apparato digerente, il fegato e hanno solo tre reni. Dal suo Paese è volato a Londra per cercare di dare speranza alle figlie. Ma il Great Ormond Street ha emesso la sentenza: solo una delle due sarebbe sopravvissuta alla separazione. E così Ibrahima ha fatto la sua scelta, col cuore e con la fede: le bimbe rimarranno unite fino alla. “Una decisione impossibile” – Quella che ha dovuto affrontare Ibrahima è stata una decisione impossibile, ed è questo il titolo del documentario realizzato dalla Bbc in onda nelle prossime ore. Ibrahima ha lasciato il proprio Paese, la Nigeria, e con le bimbe, la moglie e gli altri quattro figli ha raggiunto Londra per parlare coi chirurghi Great Ormond Street Hospital ...

