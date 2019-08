5 è il numero perfetto | una clip del film con Toni Servillo

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il sicario, l’amante in perenne attesa Valeria Golino e l’amico di una vita Carlo Buccirosso formano il triangolo attorno al quale si snoda 5 è il, opera prima di Igort, al secolo Igor Tuveri, che porta sul grande schermo l’adattamento della sua omonima graphic novel pubblicata nel 2002 con la casa editrice Coconino Press, fondata e diretta dallo stesso Tuveri. Una Napoli insolita, “notturna, piovosa e metafisica”, come l’ha definita il fumettista e regista, fa da sfondo al ritorno in campo dello spietato Peppino Lo Cicero, guappo tra i più temuti della città che riprende le armi in mano per vendicare la morte di suo figlio, con al fianco i pochi e fidati compagni di avventure: la sua donna Rita e il braccio destro Totò o’ Macellaio. I tre sono una squadra atipica ma pronta a una battaglia impari e a insanguinare ancora le strade della città per saziare la ...

