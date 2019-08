Ondata di caldo in Giappone | picchi di +40°C | almeno 7 morti in poche ore

Riscaldamento globale - Ondata di caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

Meteo Agosto : dopo una storica Ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Previsioni meteo 31 luglio : Ondata di caldo africano sul Sud Italia - temporali al Nord : Nuova ondata di caldo africano, complice l'alta pressione delle Azzorre che invade l'Italia portando sole e caldo in gran parte del Paese. Tuttavia i temporali restano in agguato. Le Previsioni meteo di mercoledì 31 luglio indicano fenomeni instabili via via più frequenti sull'arco alpino, in locale estensione alle Prealpi e alle pianure.

Improvvisa Ondata di caldo in Giappone : 11 morti e migliaia di persone ricoverate : Al termine di una prolungata stagione delle piogge, in Giappone si è registrata un’Improvvisa ondata di caldo: si registrano al momento 11 morti, mentre è triplicato il numero dei ricoveri in ospedale nell’ultima settimana. Secondo i dati dell’Agenzia per la prevenzione dei disastri, le persone anziane sono state le più colpite, con il 53% del totale delle richieste di intervento. Gli 11 decessi sono avvenuti in 11 diverse ...

Ultimi aggiornamenti : Ondata di caldo intenso nella seconda meta' della settimana : L'intensa perturbazione transitata nel week end ha ormai abbandonato la penisola ed il tempo, a parte qualche strascico instabile, è tornato ad essere buono un po' su tutta la penisola. Aria più...

Previsioni Meteo Agosto - l’ultimo mese dell’estate inizierà con una veloce ma intensa Ondata di caldo Africano al Sud e forti temporali al Nord [MAPPE] : Luglio è agli sgoccioli, ed è ormai tempo di focalizzare lo scenario atmosferico a medio e lungo termine con le Previsioni Meteo per Agosto: l’ultimo mese dell’Estate inizierà tra poco più di tre giorni, Giovedì 1, e si caratterizzerà subito per un’intensa (seppur breve) ondata di caldo Africano sulle Regioni del Sud. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: le temperature aumenteranno ...

Ondata di caldo in Europa - altra giornata di record e disagi dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Ondata di caldo in Europa - possibile nuovo record assoluto per il Regno Unito : trasporti nel caos - voli cancellati - treni sospesi : La terribile Ondata di caldo africano che ha colpito l’Europa centro-occidentale ha fatto sentire i suoi effetti anche sul Regno Unito, dove è stata registrata la più alta temperatura di sempre per il Paese: +38,7°C al Giardino Botanico di Cambridge, secondo i dati del Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale. Ieri si era parlato di +38,1°C, ma oggi il Met ha detto che il nuovo dato sarà verificato nei prossimi giorni, per verificare se ...

Caldo in Sicilia : Ondata di calore a Palermo - scatta l’allerta arancione : Il bollettino Ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città di Palermo il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’Ondata di caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’Ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...