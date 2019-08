Landini:andrò a P.Chigi,non al Viminale

"Sarò a Palazzoperché è normale che sulla Legge di Bilancio il segretario Cgil,come è sempre stato,abbia come interlocutore il presidente del Consiglio e quindi tutto il Governo". Cosìspiega al Corsera le ragioni della sua presenza lunedì a Palazzoe non invece martedì al. "Il Tavolo sulla Manovra è uno e è quello di Palazzo. Semmai il problema è perché Salvini non sarà al Tavolo". A gli chiede se il problema è quello di incontrare Siri,risponde "non è una questione personale".(Di domenica 4 agosto 2019)