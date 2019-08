F1 | Gp di Ungheria | grande vittoria di Hamilton in rimonta su Verstappen Terzo Vettel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Forse una delle vittorie più belle in carriera, di certo la più entusiasmante della stagione perché arrivata dopo una. Lewistrionfa nel Gp die allunga di nuovo nella classifica del Mondiale di Formula 1. Dopo la battuta d’arresto in Germania la Mercedes torna a dettar legge con un capolavoro di strategia. La prima pole in carriera non basta a Maxper festeggiare la. L’olandese della Red Bull nel finale di gara subisce il sorpasso dell’inglese, che centra così lanumero 81 in carriera. Il podio è completato dalla Ferrari di Sebastiandavanti al compagno di squadra Charles Leclerc.non si fa sorprendere al semaforo verde, mentre la gara di Bottas è subito compromessa. Il finlandese deve cedere la seconda posizione ae, dopo un lieve contatto con il compagno di squadra, si tocca anche con la Ferrari ...

