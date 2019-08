Texas | sparatoria in un supermercato | «Ci sono diversi morti» Il video dell' assalto in

Sparatoria in un supermarket in Texas : almeno 18 colpiti - ci sono molti morti. Arrestati gli assalitori : Ancora un Wallmart al centro di un’azione violenta condotta con armi

Texas - sparatoria in un supermercato : almeno 18 feriti. Il video dell'assalto in diretta : sparatoria in un supermercato di El Paso, in Texas. Sono almeno 18 le persone rimaste colpite nella sparatoria all'interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di El Paso. Lo riferisce...