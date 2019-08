Caldo Record in Groenlandia : si fondono 12 miliardi di tonnellate di ghiaccio in poche ore : Si tratta senza dubbio di una delle estati più caldi di sempre per la Groenlandia così come per altre aree sub-polari come Alaska, Canada e Siberia orientale. La continua permanenza delle alte...

Record di Ghiaccio Fuso e Incendi : L’Ondata di caldo che ha interessato il Nord Europa in questi ultimi giorni di Luglio appena trascorsi, si è spostata e adesso sta portando i suoi effetti anche sulla Groenlandia. I dati rilevati non sono molto buoni, la calotta glaciale si trova nel mezzo della stagione di scioglimento. Secondo alcune stime, l’evento ha interessato l’87% della superficie della calotta glaciale, e si classificherebbe come il secondo ...

“Non mettete ghiaccioli nelle parti intime - danni seri” : l’allarme dei ginecologi con il caldo Record : “Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso“. È l’allarme lanciato in questi giorni di caldo record da una ginecologa inglese che, dopo le segnalazioni di diversi casi nel Regno Unito, ha deciso di intervenire per mettere in guardia sui rischi di questa pratica usata spesso nell’intimità anche come gioco erotico. “Il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata della vagina e causare traumi e danni anche ...

Caldo Record - l’allarme dei medici : “Non mettete i ghiaccioli nelle parti intime” : Fa troppo Caldo e pensate che la soluzione migliore sia utilizzare un ghiacciolo? Assolutamente sbagliato. A raccomandarlo è la dottoressa Sarah Welsh, co-fondatrice del marchio di preservativi HANX, che ha assolutamente vietato alle donne di avvicinare i ghiaccioli alla vagina. E se alcuni medici sono intervenuti per dire che ‘no, questa cosa non si può fare’, forse c’è qualcuna che l’ha provato. Nel Regno Unito sta ...

Clima - NASA : il ghiaccio in Antartide si scioglie a ritmo Record : I ghiacci in Antartide si stanno riducendo improvvisamente a ritmo elevato: il ghiaccio galleggiante del continente è aumentato costantemente dal 1979 e ha raggiunto un livello record nel 2014, mentre 3 anni dopo l’estensione media annuale del ghiaccio marino dell’Antartico ha toccato il suo punto più basso. L’allarme viene lanciato da una ricerca condotta dalla NASA, basata su dati satellitari. “Il fatto che un ...

Grandinata Record : città sepolta da due metri di ghiaccio in Messico : La metropoli dove vivono 5 milioni di persone si è trovata ricoperta da uno strato bianco spesso oltre un metro e mezzo...

Caldo senza precedenti - boom di ghiaccioli e gelati in Lombardia : vendite Record : Complice il Caldo torrido di questi giorni, a Milano e in Lombardia è boom di ghiaccioli e gelati. E’ l’Osservatorio dei Supermercati “Il Gigante” (gruppo della grande distribuzione con 54 punti vendita nel Nord Italia, di cui 38 in Lombardia) a rivelare come le alte temperature abbiano prodotto importanti effetti sul piano commerciale, con un forte incremento di vendita di frutta e verdura, oltre che di bottiglie ...