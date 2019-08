Barbara d’Urso | Malgioglio fa un annuncio e rivela | “Che fatica!”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 3 agosto 2019) Cristianoannuncia un nuovo progetto dopo il GF did’Urso Cristiano, dopo essere stato il protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello did’Urso, è pronto a dedicarsi ad un nuovo ed entusiasmante progetto. Il paroliere di Mina ha scelto di mettere da parte il ruolo di opinionista per dedicarsi a quello di doppiatore. Per l’esattezza, l’opinionista did’Urso è stato scelto per lavorare a un film di produzione spagnola. Che fatica… e quanto divertimento in questo mio doppiaggio per un Film di produzione spagnola. Di cosa si tratta? A presto ci sarà una bella sorpresa ha dichiarato Cristiano, aggiungendo che presto rivelerà ulteriori informazioni su questo nuovo progetto.d’Urso e Cristianoriuniti. Lui: “Sono in vacanza quando sto con ...

trash_italiano : Domenica Live si farà, Barbara d’Urso accetta la sfida - hoozii : raga ma in che senso? next step è l'invito da barbara d'urso - PietroDiGregoli : RT @AngeloCivico: Ci voleva la Rai sovranista per riportare in tv professionisti come la Cuccarini o Amadeus a Sanremo ? A quanto pare si.… -