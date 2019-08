Temptation Island 2019 | parla la fotonica Katia | Vittorio? | profezia tragica

Paola Caruso : è amore con Moreno Merlo di Temptation Island 2019 : Temptation Island: Paola Caruso e Moreno Merlo sono una coppia Paola Caruso non è più single! Se qualche giorno fa si sospettava che tra lei e Moreno Merlo di Temptation Island fosse nato qualcosa, qualche ora fa il settimanale Spy ne ha dato la conferma, pubblicando le foto che li ritraggono insieme. Anche se la Bonas di Avanti un altro non si è ancora sbilanciata a riguardo, la rivista l’ha immortalata mentre lei e il suo nuovo ...

Temptation Island - Massimo : 'Con Federica Lepanto conoscenza leggera - Ilaria incoerente' : A pochi giorni dalla fine della sesta edizione di Temptation Island, il magazine di 'Uomini e Donne' ha raccolto gli sfoghi dei principali protagonisti. Massimo Colantoni, ad esempio, ha parlato senza filtri di tutte le ragazze che gli sono girate attorno durante il reality: se l'ex fidanzata Ilaria Teolis è stata incoerente a suo parere, le single Federica Lepanto ed Elena erano entrambe interessate a conoscerlo meglio. Massimo commenta ...

Gossip Temptation Island - Jessica sbotta : “Sbaglio e non me ne pento” : Jessica Battistello dopo Temptation Island confessa: “Imparo dagli errori” Nonostante ormai l’ultima edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia sia terminata da un paio di giorni, pare davvero che gli hater non abbiano la minima intenzione di lasciare in pace Jessica Battistello, continuando indefessi a criticarla e attaccarla. Per tale ragione poco fa, l’ex fidanzata di Andrea Filomena, stanca di questi attacchi, ...

Ascolti tv martedì 30 luglio : anche lo speciale di Temptation Island vince la prima serata : Temptation Island: un mese dopo…, lo speciale conclusivo andato in onda dopo l’ultima puntata vera e propria su Canale 5 ha vinto il prime time di martedì 30 luglio con 3.764.000 telespettatori e uno share del 24.14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film La mia bella famiglia italiana, visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su ...

Katia Fanelli attacca l'ex - dopo Temptation Island : "Vittorio si beccherà un due di picche da Vanessa" - : Serena Granato Katia Fanelli viene consolata dalla famiglia, che le sta vicino, adesso che non fa più coppia fissa con Vittorio Collina: i due giovani volti tv si sono lasciati a Temptation Island 6 dopo l'ultima puntata di Temptation Island, che ha visto la "fotonica" Katia Fanelli dividersi dal suo ormai ex fidanzato, Vittorio Collina, l'indiscussa protagonista della sesta edizione dell'isola delle tentazioni ha concesso ...

Temptation Island Vip - è già bufera su Alessia Marcuzzi : “Le tue ca***te…” : Gli appassionati hanno iniziato a fare il conto alla rovescia per Temptation Island Vip. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha dichiarato al magazine “Uominie Donne”: “Sono una fan del programma e le coppie vip scelte mi piacciono molto”. La seconda edizione di Temptation Island Vip dovrebbe partire il prossimo 17 settembre e dopo il ritorno in Rai di Simona Ventura, tocca a Alessia Marcuzzi prendere le redini del viaggio nei sentimenti di sei ...

Massimo Colantoni dopo Temptation Island a ruota libera su Federica Lepanto - Elena Cianni e Ilaria : Massimo Colantoni, l'ex fidanzato di Ilaria Teolis, ripercorrendo a freddo l'esperienza di Temptation Island ha parlato in un'intervista ad Uomini e Donne Magazine, ha parlato del suo rapporto con Federica Lepanto e anche del feeling nato con Elena Cianni. Non si è limitato, però, nel commentare l'atteggiamento della fidanzata, Ilaria, durante l'intero percorso del reality.Continua a leggere

Jessica Battistello su Temptation Island : “Mi ha tolto tanto ma…” : Temptation Island: Jessica Battistello si sfoga dopo il reality A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, Jessica Battistello ha voluto sfogarsi sui social e lo ha fatto con un lungo messaggio di ringraziamento e con una confessione inaspettata: “Sarò sempre grata per questa esperienza unica che mi ha tolto tanto ma allo stesso tempo mi ha dato tanto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, aiutato, ascoltato in questi ...

Temptation Island - Nicola : i rapporti con Maddalena e cosa direbbe a Giulio : Temptation Island, Nicola Tedde: l’attuale rapporto con Maddalena e le parole su Giulio Nicola Tedde, dopo Temptation Island, rivela come ha trascorso la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Il giovane, fidanzato da due anni e mezzo con Sabrina Martinengo, ha legato in particolar modo con Maddalena Vasselli. […] L'articolo Temptation Island, Nicola: i rapporti con Maddalena e ...

Temptation Island Vip 2 - Alessia Marcuzzi : «Prontissima per questa nuova avventura - totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi» : Alessia Marcuzzi Una nuova isola, e non è quella dei famosi, sta per accogliere Alessia Marcuzzi. Da settembre - come DM anticipato – sarà lei a guidare il racconto di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti di sei coppie famose, pronte a mettere in discussione il proprio amore, “perché è nella separazione che si capisce la forza con cui si ama” (recita la padrona di casa nel promo). Una nuova esperienza per lei, che ...

Collina e Colantoni si tatuano latitudine e longitudine del resort di Temptation Island : Temptation Island si è concluso martedì 30 luglio, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. In queste ultime ore sono balzati agli onori del gossip Vittorio Collina e Massimo Colantoni, i quali hanno deciso di rendere omaggio al resort sardo che li ha ospitati con dei tatuaggi che ne ricalcano le coordinate. Vittorio e Massimo: il tatuaggio che fa discutere I due ex concorrenti di Temptation Island, Vittorio Collina e Massimo ...

Temptation Island Vip 2019/ Coppie - riprese al via il 19 agosto e messa in onda... : Temptation Island Vip 2019, Coppie e data d'inizio. Alessia Marcuzzi alla conduzione, arriva l'inaspettato gesto di Simona Ventura

Temptation Island 2019 - parla Katia Fanelli : «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa» : Temptation Island 2019, parla Katia Fanelli: «Vittorio? Prenderà un due di picche da Vanessa». A pochi giorni dalla chiusura della sesta edizione del docureality condotto da Filippo Bisciglia, Katia ha deciso di dire la sua sulla fine del rapporto con il suo ormai ex fidanzato. Katia e Vittorio sono usciti separati da Temptation Island 2019, a prendere la decisione di chiudere è stato Vittorio dopo aver ascoltato quello che la bionda fidanzata ...

Temptation Island - Katia : “La mia famiglia non parla più di Vittorio” : Katia Fanelli di Temptation Island: “La mia famiglia sperava in nuovi sviluppi” Dietro una coppia, si sa, ci sono delle famiglie. C’è quella di Ilaria di Temptation Island che non ha alcuna intenzione di confrontarsi con Massimo visto il dolore che le ha arrecato e poi c’è la famiglia di Katia Fanelli che, appena hanno visto rientrare la figlia, hanno chiesto dov’era Vittorio. A raccontarlo è stata Katia Fanelli ...