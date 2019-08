Per la prima volta nella storia una donna arbitrerà una finale di calcio maschile

Primarie Usa 2020 - secondo confronto dem : chi ha vinto - chi ha Perso e chi non rivedremo più : Siete rimasti sintonizzati? Avete puntato la sveglia alle 3 del mattino? Per chi ha risposto No alle domande un piccolo riepilogo di cosa è accaduto a Detroit: si è svolto il secondo confronto del secondo round di dibattiti per la nomination democratica. Anche se manca un anno alla convention, i dibattiti televisivi sono importanti perché spostano i sondaggi e determinano la possibilità di partecipare ai dibattiti successivi (i prossimi sono già ...

Ferrari - novità rivoluzionaria in arrivo a Maranello : Per la prima volta la fabbrica verrà aPerta al pubblico : Il Cavallino ha deciso di aprire per la prima volta le porte della fabbrica al pubblico, permettendo agli appassionati di respirare l’aria di Maranello novità rivoluzionaria in casa Ferrari, per la prima volta infatti la scuderia del Cavallino aprirà le porte di Maranello ai propri appassionati. Nel mese di settembre si terrà nella fabbrica della rossa l’esposizione ‘Universo Ferrari‘, dedicata al mondo del ...

Classifica Mondiale SuPerbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Basket femminile 3×3 - Women’s Series 2019 : una vittoria e una sconfitta Per le azzurre nella prima giornata a Voiron : Bilancio nel complesso positivo per la Nazionale italiana di Basket 3×3 femminile impegnata nella tappa di Voiron (Francia) delle Women’s Series 2019, competizione itinerante del calendario FIBA. Le azzurre si sono presentate con un inedito terzetto composto da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi e Arianna Zampieri a causa dell’infortunio di Giulia Ciavarella, ma hanno saputo comunque raccogliere una vittoria necessaria per ...

The Sojourn : l'ispirato puzzle game in prima Persona ha una data di uscita : Iceberg Interactive ha annunciato qualche ora fa che il suo puzzle game in prima persona The Sojourn ha finalmente una data di uscita. Il gioco sarà disponibile su PS4, PC ed Xbox One dal 20 settembre 2019.Ecco quanto riportato dagli sviluppatori nel comunicato:"Una storia di luce, oscurità e sulla natura della realtà. Immergiti in un puzzle game ambientato in un mondo fatto di luce ed ombra. In The Sojourn arriverete su una misteriosa landa, ...

Per la prima volta è nato in Italia un avvoltoio delle palme : Il Parco Zoo Gallorose di Cecina (Provincia di Livorno) festeggia la prima nascita in Italia dell'avvoltoio delle palme, una specie tipica delle foreste umide africane denominata scientificamente Gypohierax angolensis. Si tratta di una specie unica di uccello ‘rapace' (ordine Falconiformes), dal piumaggio prevalentemente candido e che deve il suo nome al fatto di nutrirsi anche dei frutti della palma da olio Eleias guineensis e di altri frutti ...

La prima suPer Terra potenzialmente abitabile è stata trovata a soli 31 anni luce da noi : Gli scienziati hanno trovato la prima super Terra a soli 31 anni luce da noi che sembra avere le condizioni ideali per ospitare la vita. Il suo nome è GJ 357 d e si trova nel sistema solare GJ 357 insieme ad altri due pianeti. Vediamo come gli esperti sono giunti a questa importante scoperta e perché è potenzialmente abitabile.Continua a leggere

Clima - “i ghiacciai dello Stelvio sono sempre più neri e fragili : l’aumento delle temPerature fa cadere i detriti e scioglie prima la neve” : La notte del 3 giugno 1917 cinque soldati scelti guidati dal sergente degli Alpini Giuseppe Tuana Franguel arrivarono in cima al ghiacciaio dopo aver scalato nell’oscurità una via di neve perenne e roccia per riprendersi la vetta del Gran Zebrù, a quasi 4mila metri di quota, occupata due settimane prima dagli Schützen di Nauders. Un’impresa che a un secolo di distanza sarebbe assai più semplice, perché quell’ascesa di 700 metri ...

Diretta Spal Virtus Bolzano/ Risultato live : prima amichevole Per Semplici : Diretta Spal Virtus Bolzano streaming video e tv: cronaca e Risultato live della prima di due partite amichevoli giocate dalla squadra estense.

Notte da guinness dei primati Per un automobilista di origine africana - commette ben 29 infrazioni che gli costano 109 punti in meno alla patente e 5.540 euro di multa : E’ successo tutto in una Notte a un uomo di origine africana. L’uomo in una sola Notte a volante della sua auto a Torino ha commesso ben 29 infrazioni. Le 29 infrazioni sono state contestate all’uomo da una pattuglia di vigili urbani alla 4 di mattina. I vigili hanno elevato una multa totale di ben 5.540 euro. Le 29 infrazioni hanno provocato all’automobilista 109 punti in meno alla patente. L’uomo pensava di compiere qualsiasi ...

La Fed taglia i tassi Per la prima volta dal 2008. Ma potrebbe essere tardi. E non bastare a Trump : Con una mossa attesa dagli operatori, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base, la prima riduzione degli ultimi dieci anni. Una decisione che, secondo molti osservatori, non basterà però a ridare fiato all’economia Usa e a eliminare i rischi di recessione e che sicuramente non servirà nemmeno a evitare le ire del presidente Donald Trump che, con il suo solito stile roboante, nei giorni scorsi aveva sfidato l’indipendenza della ...

Prima vittoria in amichevole Per il Real : 5-3 contro il Fenerbahce : Dopo aver perso 3-7 nel derby contro l’Atletico Madrid e 0-1 contro il Tottenham, il Real Madrid porta a casa la Prima vittoria in amichevole. La squadra di Florentino Perez batte 5-3 il Fenerbahce nell’Audi Cup. I gol che hanno portato alla vittoria sono stati di Nacho Fernandez, Mariano Diaz Mejia e di Benzema, autore di una tripletta. Una vittoria importante per il Real, che vince anche senza James Rodriguez, Bale e ...

Inter : Lukaku si allontana - ora l'obiettivo primario Per l'attacco sarebbe Cavani : Il calciomercato, si sa, è in continuo divenire e riserva sempre tante sorprese. L'Inter fino a qualche giorno fa sembrava in pole position per Romelu Lukaku. In questi giorni, però, nella trattativa Inter-Manchester United si è inserita la Juve. I bianconeri per arrivare a prendere Lukaku sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La società nerazzurra, nelle scorse settimane, era arrivata ad offrire allo United ...