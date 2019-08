Neonato muore in sala parto Ipotesi omicidio colposo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Unè morto in. La triste vicenda si è verificata presso l'Ospedale Maggiore di Lodi nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio. La Procura indaga con l'diverso ignotiin. È accaduto a Lodi, presso l'Ospedale Maggiore, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe deceduto durante il travaglio. Ad ogni modo, soltanto l'autopsia potrà chiarire la dinamica della vicenda. La Procura locale indaga per. Disperazione, rabbia e profondo sgomento. Sono queste le sensazioni, e molte altre inimmaginabili, che devono aver trafitto una giovane madre lodigiana mentre provava a dare alla luce il suo bambino. Già, perché quello che avrebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della sua esistenza, si è trasformato in ...

