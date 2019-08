In Piazza Duomo a Milano arriva il robot bartender che ti prepara l' aperitivo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) Gridare «Un altro giro di Spritz, per favore» non è esattamente la formula corretta per godersi unsulla terrazza della Town House di, a. Perché qui, in questo suggestivo spazio affacciato sul, al 2 di via Silvio Pellico, a prendere gli ordini e are i cocktail è mister Makr Shakr, il primomesso a punto dall'architetto torinese Carlo Ratti. Un aiutante automatizzato già testato nel capoluogo piemontese e in quel di Londra, approdato proprio in questi giorni sotto l'ombra della Madonnina per regalare all'estivo meneghino una nuova prospettiva decisamente più curiosa e tecnologica. The View by Makr Shakr Rooftop, questo il nome ufficiale del progetto, permette infatti di ordinare il proprio cocktail attraverso un'app creata appositamente per il locale, per poi ...

