NBA 2K20 | ecco il primo video di gameplay che mostra una serie di star del basket

NBA 2K20 : con la demo potremo iniziare la nostra carriera : NBA 2K dichiara che molto presto potremo mettere le mani sulla demo di NBA 2K20, grazie al lancio della demo.Per la precisione, i fan della serie sportiva potranno dare il via alla loro carriera, o iniziare a provare la modalità "Il Mio Giocatore" a partire da mercoledì 21 agosto.I progressi salvati con la demo saranno poi presenti nel gioco al lancio, previsto per il 6 Settembre 2019 su Xbox One, PS4 e Switch.Leggi altro...