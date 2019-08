Inter | Marotta scrive a Dybala per riaprire la trattativa e ci sarebbe Rakitic nel mirino

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Secondo le ultime notizie, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo in linea di massima con il Manchester United per lo scambio che vede coinvolti Pauloe Romelu Lukaku. Tuttavia, Paulononentusiasta dell'accordo, poiché si sente tradito dai bianconeri. Inoltre, dato che l'era molto vicina a Lukaku in precedenza, il CEO nerazzurro Beppeha deciso di rispondere alla squadra torinese inviando messaggi ain privato, esortandolo a respingere il Manchester United e unirsi all'. Dato che un approdo in nerazzurro era l'idea iniziale di, l'argentino potrebbe decidere di far saltare lo scambio con Lukaku, come riportato dal Corriere Dello Sport. Se ciò dovesse accadere, la Juventus potrebbe considerare di scambiare "La Joya" con Icardi. Questo pomeriggio,incontrerà Maurizio Sarri sul campo di allenamento per discutere del futuro, ...

