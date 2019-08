Autopsia sul corpo di Cerciello | coltellate su entrambi i fianchi | il colpo più profondo

Carabiniere ucciso - i risultati choc dell'Autopsia. Individuato il pusher : Sono 11 le coltellate che hanno raggiunto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi inferti da Elder Finnegan Lee sembravano otto ma l’esame autoptico ha individ

Conclusa l’Autopsia sul carabiniere ucciso da un americano - l’ambasciata USA : “gli daremo massima assistenza legale” : Si è Conclusa poco fa all’istituto di medicina del Verano l’autopsia sul corpo del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso due notti fa con otto coltellate inferte dal 19enne americano, Elder Finnegan Lee, accusato ora di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. L’esame è stato eseguito dal professor Antonio Grande. Presenti anche degli uomini del nucleo investigativo dei ...

Santina muore a 35 anni dopo il parto in ospedale a Cetraro - i risultati dell’Autopsia : I primi risultati dell'autopsia sul corpo senza vita della 35enne Santina Adamo deceduta improvvisamente mercoledì scorso nell'ospedale di Cetraro (Cosenza) poco dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. La Procura intanto ha già iscritto nel registro degli indagati sei persone: un'ostetrica, due rianimatori e tre ginecologi.Continua a leggere

È giallo sulla morte del 22enne Stefano Marinoni : l'Autopsia non dà risposte certe - si indaga per omicidio : È cambiato in omicidio il titolo di reato ipotizzato nel fascicolo sulla morte di Stefano Marinoni, il 22enne trovato morto nei pressi di un traliccio, in un’area verde tra Rho e Arese, in provincia di Milano, il 12 luglio scorso. Il giovane era scomparso il 4 luglio. Inizialmente si era ipotizzato potesse trattarsi di un gesto volontario. Il cambio è stato deciso dal pm che indaga sull’episodio, Mauro Clerici, ...

Cuginetti travolti dal Suv - eseguita l’Autopsia sul corpo di Simone. Domani i funerali : Per i risultati bisognerà attendere comunque qualche giorno; secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato l’insorgere di una grave infezione a causare il decesso del piccolo, travolto come il cuginetto dal Suv guidato da Rosario Greco. Alle esequie, in programma Domani, ci sarà anche Di Maio.Continua a leggere

Vittoria - eseguita Autopsia sul corpo di Simone - mercoledì ai funerali Di Maio : E' stata eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo del piccolo Simone, dal medico legale Francesco Coco. funerali mercoledì, ci sarà Di Maio

Bambini travolti dal Suv a Vittoria - disposta l’Autopsia. Inchiesta sulla tempestività dei soccorsi : La Procura di Ragusa ha aperto un'Inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due Bambini è morto, mentre l'altro è ricoverato a Messina con le gambe amputate.Continua a leggere

Morte di Stefano Marinoni : dubbi sulle ferite - si attende l'esito dell'Autopsia : Qualcosa non quadra nella ricostruzione degli ultimi minuti di vita di Stefano Marinoni. Il corpo del giovane elettricista di Baranzate, è stato trovato dai carabinieri venerdì mattina nei pressi di un traliccio dell’alta tensione, nei campi tra Rho e Arese, nell’hinterland di Milano. Il 22enne era sparito nel nulla da giovedì 4 luglio, dopo aver improvvisamente deciso di uscire di casa: aveva detto ai suoi che si sarebbe recato a Novate e di ...

Imane Fadil non è stata avvelenata. L'AdnKronos anticipa i risultati dell'Autopsia : "Morta per cause naturali" : Nessun avvelenamento. Imane Fadil sarebbe morta per cause naturali. Ad anticipare i risultati dell’autopsia fatta sul corpo della testimone chiave del processo Ruby ter, morta nel centro Humanitas di Rozzano il primo marzo è l’AdnKronos. A oltre cento giorni e dopo i primi esiti controversi, nella relazione degli esperti non c’è nessuna evidenza sull’ipotesi di avvelenamento, il primo di una serie di ...

Blessing - annegata nel fiume Reno a 7 anni : oggi l’Autopsia sul corpo : Verrà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Blessing Okojie, la bambina di 7 anni morta martedì mattina a Molino del Pallone (Bologna) durante il campo estivo organizzato dall’oratorio di San Domenico di Savio. La bambina è deceduta nel fiume Reno per cause ancora in via di accertamento.Continua a leggere

La piccola Jolanda morta strangolata : Autopsia choc - i dubbi sulla mamma : Il fatto che a quella bambina, in fondo, non era «tanto legato», «preferendo il maschietto», Giuseppe Passariello, il papà di Sant'Egidio del Monte Albino arrestato...

L'Autopsia sul bimbo morto nella piscina di Mirabilandia ha confermato che è annegato : È stata eseguita L'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Secondo indiscrezioni l'esame autoptico ha confermato che il piccolo è annegato. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in ...

Oggi l'Autopsia sul corpo di Edoardo - morto nella piscina di Mirabilandia : È stata spostata a questa mattina l'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre ...

L’Autopsia sul ladro contraddice la ricostruzione del tabaccaio : «Il colpo è stato sparato dall’alto» : Il colpo di pistola non sarebbe partito durante una colluttazione con i ladri, ma sarebbe stato sparato dall’alto. I risultati delL’autopsia, eseguita questa mattina dal medico legale Roberto Testi, sul corpo di Ion Stavila, moldavo di 24 anni, ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria, contraddicono la ricostruzione del proprietario dell’attività, Marcellino Franco Iachi Bonvin. Secondo ...