Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019)sarebbe pronta per tornare in video. Dopo un lungo periodo di riposo seguito alla conduzione del Grande Fratello Vip, che ha lasciato pesanti scorie per via dei bassi ascolti, la signora Totti sta lavorando a un nuovo progetto., tra le righe, è stata lei a darlo. Poche ore fa infatti la nota conduttrice su Instagram ha postato scatti e storie in compagnia di Alvin. Poco prima aveva pubblicato alcune Instagram Stories dove si vede un set televisivo, alla storia ha aggiunto una gif con la scritta “Work work work”. Ciò ha lasciato pensare ai loro tantissimi fan che stiano facendo qualcosa insieme dal punto di vista lavorativo. I due cosa ci stanno nascondendo? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo. resto detto:e Alvin non condurranno il reality più estremo della televisione ma Euro Games. Il programma è ispirato ...

matteosalvinimi : Tra pochi minuti, verso le 19.15, torno in diretta con voi sulla mia pagina Facebook! Qualcuno mi segue? ?? - Noovyis : (“Torno con lui”. Fianco a fianco, l’annuncio di Ilary Blasi toglie ogni dubbio) Playhitmusic -… - alexa5313 : @MariaKostourou @alberto080461 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… -