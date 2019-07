Riconoscimento facciale | flop da Londra agli Usa L' algoritmo sbaglia nell' 80% dei

Scomparso 18 anni fa e ritrovato grazie all’intelligenza artificiale applicata al Riconoscimento facciale : Una coppia di Shenzhen, nella Cina meridionale, ha potuto riabbracciare il figlio rapito 18 anni fa grazie ad un sofisticatissimo modello di riconoscimento facciale supportato da intelligenza artificiale, che ha riconosciuto il volto di un adulto basandosi sui lineamenti di quando era un bambino piccolo. Secondo la polizia locale, il figlio della coppia era Scomparso vicino alla sua abitazione nel distretto di Futian di Shenzhen nel 2001, quando ...

Tre città negli Stati Uniti hanno deciso di vietare il Riconoscimento facciale : (foto: Getty Images) Tra più privacy e più sicurezza, gli Stati Uniti scelgono la prima. Il consiglio comunale di Oakland, l’ottava città della California, ha approvato all’unanimità un provvedimento che vieta alle autorità locali, compresa la polizia, di usare il riconoscimento facciale per fare indagini, acquisire più informazioni sulle persone o rintracciare individui. L’ordinanza è simile a quella già approvata ...

Microsoft testa l’accesso a Windows 10 senza password - più comodo il Riconoscimento facciale : C’è una buona notizia per chi odia le password: nel blog ufficiale di Windows Insider, Microsoft ha pubblicato una funzione che permette di disabilitare le password di accesso ai propri dispositivi Windows 10 e di impostare al loro posto il riconoscimento facciale, il rilevamento delle impronte digitali, un codice PIN o una chiave di sicurezza fisica. La password 123456 è ancora usata da ...

Riconoscimento facciale per entrare allo stadio del Brøndby senza code e pericoli : Niente code per entrare allo stadio, grazie alle telecamere per la sicurezza che identificano i tifosi nella “lista nera” e li segnalano agli addetti alla sicurezza affinché prendano le misure adeguate. È quello che accade allo stadio del Brøndby IF, squadra di calcio della Superliga danese nella periferia di Copenhagen. Le telecamere sono prodotte da Panasonic e il software di Riconoscimento facciale si chiama FacePro. Per tutelare ...

Il Washington Post riporta : in Usa il Riconoscimento facciale è basato sulle patenti : Negli Stati Uniti d'America basta essere in possesso di una patente di guida per ritrovarsi schedati nei database governativi di Fbi e Ice (Agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione). Si tratta di un sistema di riconoscimento facciale basato semplicemente sui dati forniti dalla motorizzazione senza alcuna autorizzazione aggiuntiva, foto segnaletica o precedenti penali. Questo sistema è stato ...

Negli Usa le patenti sono diventate un gigantesco archivio per il Riconoscimento facciale : Niente autorizzazioni, foto segnaletiche, precedenti penali. Per essere schedati dalle autorità statunitensi basta avere la patente. Fbi e Ice (l'agenzia federale che controlla l'immigrazione) hanno già utilizzato migliaia di volte il riconoscimento facciale per confrontare le immagini di sospetti e gli scatti presenti sulla licenza di guida. Lo ha rivelato il Washington Post. Un archivio enorme, di milioni di individui. Cui le agenzie ...

Il Riconoscimento facciale non funziona - dice una ricerca britannica : Il riconoscimento facciale non funziona e la polizia britannica deve smettere di utilizzare questa tecnologia. E' la richiesta arrivata a Scotland Yard dopo la pubblicazione di una ricerca dell'Università dell'Essex secondo cui il riconoscimento facciale è efficace solo in un quinto dei casi. Ai ricercatori era stato dato accesso a sei sistemi in prova alla Polizia Metropolitana di Soho, Romford e del centro ...

Impronta digitale o Riconoscimento facciale : Apple cambia l’accesso a iCloud : (Foto: 9to5Mac) Apple sta testando un nuovo e più comodo sistema d’accesso a iCloud che sfrutta due delle potenzialità dei dispositivi mobile come iPhone e iPad oltre che dei Mac, ossia il riconoscimento del polpastrello oppure quello del viso. Sono Touch Id e Face Id e permettono un login istantaneo attraverso le password biometriche, caratteristiche univoche di ogni individuo. In questo momento sono tre i sistemi operativi che fanno ...

Non ti piaci quando paghi con il Riconoscimento facciale? Alipay mette il filtro bellezza : (Foto: Alibaba su Weibo) A dimostrazione che il filtro bellezza dei selfie è ormai entrato indossolubilmente nella vita quotidiana di tutti i giorni in Cina, Alibaba ha accettato le richieste degli utenti di aggiungerlo all’interno della funzionalità di pagamento con riconoscimento facciale tramite Alipay. Tutto inizia da un recente sondaggio online di Sina Technology, che ha portato a galla il malcontento degli utenti cinesi di pagamenti ...

Altro che Riconoscimento facciale - il Pentagono ha un laser che identifica le persone dal battito del cuore : Può riconoscere una persona fino a 200 metri di distanza, con una precisione del 95%. Meglio del 'facial recognition system': la frequenza cardiaca non si può camuffare

In Cina si pagano le cose col Riconoscimento facciale : La tecnologia è stata introdotta già nel 2017 ma ora si sta espandendo sempre di più, nonostante i dubbi sulla privacy e sul suo funzionamento

Europeo Under 21 - ad Udine il sistema di Riconoscimento facciale per gli spettatori : L’Europeo Under 21 è arrivato ormai nelle fase finale e in occasione della finale degli Europei Under 21 di calcio sarà sperimentato alla Dacia Arena un nuovo sistema di riconoscimento facciale in grado di individuare in tempo reale i tifosi a cui è vietato l’accesso agli impianti sportivi. Si tratta di un software “Reco face identification system” che rappresenta un’evoluzione del ‘Sari'” ...

Il sito che segnala quali compagnie aeree usano il Riconoscimento facciale : Una donna si sottopone alla procedura di riconoscimento facciale all’aeroporto di Miami (foto: Joe Raedle/Getty Images) Diverse compagnie aeree hanno iniziato a effettuare procedure d’imbarco dei passeggeri utilizzando programmi di analisi biometriche che ne analizzano il volto prima di farli accedere ai voli internazionali. Non essendoci però ancora alcun regolamento condiviso sull’uso del riconoscimento facciale, tali tecnologie ...