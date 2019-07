Padova | spara due colpi di fucile alla figlia e tenta di impiccarsi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Claudio Carollo Un uomo dello Sri Lanka hato duedi, nella casa dove lavorava come badante, probabilmente perché non accettava la sua relazione con un ragazzo Hato duediaddosso, poi ha rivolto l'arma su di se, ma non riuscendo a farla finita ha provato a. Intorno alle 21 di ieri sera i carabinieri di Abano Terme hanno trovato un uomo dello Sri Lanka appeso ad una trave in un'abitazione di Teolo, in provincia di, ma sono riusciti a intervenire prima che morisse soffocato. I medici dell'ambulanza sono arrivati in tempo per stabilizzare le condizioni di entrambi. Padre esono ricoverati in condizioni gravi all'ospedale di. Non sono ancora certe le motivazioni che hanno portato un uomo di 46 anni a compiere un gesto tanto brutale. Secondo le prime informazioni il padre si sarebbe ...

SkyTG24 : #UltimOra #Padova 46enne cingalese spara alla figlia e poi tenta il suicidio. Salvati entrambi da intervento della… - avatar1dory : RT @MediasetTgcom24: Padova, cingalese spara alla figlia poi cerca di uccidersi #padova - bizcommunityit : Padova, padre imbraccia un fucile e spara alla figlia, poi si impicca: è gravissimo -