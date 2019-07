Non è l' Arena | da Massimo Giletti la verità sul summit con Cairo | Perché ho

Tamara Wilson - il soprano protesta contro l’Aida all’Arena di Verona : “Non mi farò truccare il volto di nero - è razzismo istituzionalizzato” : “Non mi farò truccare per fare Aida, sarà la prima volta in 106 anni in cui il volto di Aida non sarà dipinto di nero: è una cosa sbagliata e non voglio continuare a farla”. Il soprano Tamara Wilson protesta contro l’opera di Giuseppe Verdi “politicamente scorretta” perché prevede che la protagonista, Aida, sia nera. E pazienza se parliamo di una schiava etiope in Egitto. O se l’allestimento in questione, in programma quest’estate all’Arena di ...

Sangue e arena : il numero Non gli riesce - torero incornato in pieno : Si macchia ancora una volta di Sangue la tradizionale Festa di San Firmino, nel cuore di Pamplona. Stavolta però non di un toro, ma del suo torero. Si chiama Rafael Rubio l’ennesimo ferito di questo folle gioco: è stato incornato durante la corrida ed è rimasto gravemente ferito. Un dolore lancinante, le condizioni che sin dall’arrivo al pronto soccorso sono state definite criticissime. Subito allora è scattata la sala operatoria, dove il torero ...

Massimo Giletti Non torna in Rai : “Ecco perchè rifarò Non è L’Arena” : Non è L’Arena torna con Massimo Giletti alla conduzione: “Ecco perchè rimango a La7” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Massimo Giletti che, com’è noto da tempo, anche nella prossima stagione televisiva condurrà Non è L’Arena su La7 ogni domenica sera. Sarà il terzo anno per lui su La7, dopo l’addio alla Rai avvenuto un ...

Non è l'Arena - i dettagli del contratto di Massimo Giletti : quanto resta a La7 - psicodramma in Rai : Urbano Cairo, durante la presentazione dei palinsesti di La7, conferma il rinnovato accordo con Massimo Giletti alla guida di Non è l'Arena. "Abbiamo annunciato, ieri, che Giletti rimane con noi per due anni". "Con lui, in questi anni, si è sviluppato un rapporto molto bello", prosegue il patron del

Non è l'Arena - Massimo Giletti è "mister 300%" : perché a La7 può fare tutto quello che vuole : Niente Rai nemmeno per la prossima stagione. Massimo Giletti, per la gioia di Urbano Cairo, ha infatti firmato il rinnovo con la La7, dove continuerà a condurre Non è l'Arena, il programma della domenica sera che non avrà più la concorrenza di Fabio Fazio su Rai 2 (Che tempo che fa, come è noto, è s

Massimo Giletti - bomba di Dagospia : resta a La7 con Non è l'arena la domenica sera : Dopo molti approcci in viale Mazzini e diversi tira e molla con la Rai, Massimo Giletti resterà a La7. Secondo Dagospia, il conduttore di Non è l'arena tornerà alla guida del programma che sarà trasmesso sempre la domenica sera. Qualche giorno fa si era vociferato di un contatto tra Giletti e Medias

Serie B - il PordeNone giocherà alla Dacia Arena di Udine la prima storica stagione tra i cadetti : Sarà la Dacia Arena di Udine la “casa” del Pordonone nella prima storica stagione di Serie B. L’accordo è stato sancito dai vertici di Udinese e Pordenone in giornata. Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese ha dichiarato: “Siamo molto felici di accogliere alla Dacia Arena il Pordenone calcio per lo storico esordio in Serie B. Quando abbiamo realizzato questo nostro nuovo stadio l’abbiamo fatto ...

NBA – Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena : “Non ti dimenticherò mai” [FOTO] : Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena con un post su Instagram: la stella degli Warriors, nell’ormai ex palazzetto di Golden State, ha vissuto 3 stagioni straordinarie I Golden State Warriors hanno detto addio alla Oracle Arena per trasferirsi nel nuovissimo Chase Center di San Francisco. Taglio netto col passato, per abbracciare un nuovo stadio, più moderno e capace di attrarre maggiori introiti. La vecchia Arena di Oakland sarà ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti "ha deciso" : resta a La7 - cerca quella libertà che in Rai Non esiste : Massimo Giletti resta a La7 con il suo Non è l'Arena o se ne torna in Rai? Ormai è il tormentone di telemercato delle ultime settimane, un giallo che appassiona gli addetti ai lavori. E non solo. Le ultime indiscrezioni? Secondo TvBlog, Giletti resta da Urbano Cairo. Il giornalista piemontese avreb

Massimo Giletti saluta Non è l’Arena e La7 : Ci siamo tanto amati, ma arrivederci e grazie: Massimo Giletti in conclusione di Non è l’Arena giunta all’ultima puntata prima dell’estate saluta il suo pubblico in maniera sibillina, poche frasi che in molti hanno voluto interpretare con un addio a La7. Il conduttore, che negli ultimi due anni lasciata Rai1 approdando al Gruppo Cairo, ha dichiarato: ” Io non so dove ci vedremo la prossima stagione televisiva – ha ...

Non è l'arena - il saluto di Massimo Giletti a fine stagione : ora - il sospetto è pesantissimo : Massimo Giletti ha salutato il suo pubblico nel finale dell'ultima puntata di Non è l'arena, su La7, con un messaggio misterioso riguardo il suo futuro in televisione dopo le voci che lo danno in arrivo in Rai: "La nostra Arena qui l'ho chiamata Non è l'arena. Ringrazio gli ospiti in studio", dice i

La7 - termina l’ultima puntata di Non è l’Arena. Massimo Giletti : “Non so dove sarò l’anno prossimo ma qui sono stato bene” : Massimo Giletti ha chiuso l’ultima puntata di Non è l’Arena (la7) con un saluto che ha il sapore di un addio alla rete. Il conduttore, approdato nella rete di Cairo dopo l’addio alla Rai nel 2017. “Non so dove sarò l’anno prossimo – ha detto – comunque qui sono stato bene” L'articolo La7, termina l’ultima puntata di Non è l’Arena. Massimo Giletti: “Non so dove sarò l’anno ...

Non è l'arena - la straziante testimonianza della sorella di Iman Fadil in lacrime : "Giletti - grazie" : A Non è l'arena di Massimo Giletti su La7, nella puntata di domenica 9 giugno, si parla ancora della morte di Imane Fadil. Ospite in collegamento la sorella della ragazza marocchina morta in circostanze misteriose, Fatima Fadil, la quale rilancia i sospetti: "Qualcuno la ha minacciata, questo sì. E

Finals NBA – Un sontuoso Curry Non basta a Golden State - Toronto sbanca la Oracle Arena e si porta sul 2-1 : Il numero 30 degli Warriors mette a referto ben 47 punti, ma non bastano per evitare la sconfitta che regala ai Raptors il vantaggio nella serie Una prestazione monstre di Steph Curry non basta a Golden State per imporsi in Gara-3 delle Finals NBA, il successo se lo prende Toronto che si impone alla Oracle Arena con il punteggio di 109-123. LaPresse/XinHua Le troppe assenze condizionano gli Warriors, costretti a fare a meno ...