Mototomondiale | GP Repubblica Ceca 2019 in tv | palinsesto Sky e TV8 Orari | programma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Dal 2 al 4 agosto tornerà in scena il Motomondiale dopo la pausa estiva. Il Circus delle due ruote si ritrova per il GP della, a Brno. Su uno dei tracciati più tecnici del calendario Marc Marquez si presenta da leader incontrastato della classifica generale della MotoGP. I 58 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso sono un tesoretto importante e, quindi, la Ducati ha il dovere di invertire la tendenza per tenere in vita un campionato che sembra essere già scritto. Per quanto concerne Valentino Rossi, il “Dottore” spera che la seconda parte di stagione sia migliore della prima. I tanti problemi di assetto e di bilanciamento con la Yamaha lo hanno portato, ora come ora, distante anni luce dal vertice e il sesto posto nella graduatoria generale, con 105 punti di svantaggio da Marquez, la dicono lunga., GPin tv:Sky ...