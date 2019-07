Mc Caracalla | Italia Nostra | Bene Mibac | ora deve intervenire su Ptpr Lazio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma –Roma ha accolto “con viva soddisfazione la notizia che gli Uffici del Ministro Bonisoli – a cui si e’ rivolta insieme ad altre associazioni che da sempre si battono per la tutela della citta’ di Roma – abbiano revocato in autotutela le autorizzazioni delrilasciate per la trasformazione del vivaio a ridosso della Terme diin un fast- food. Dopo le surreali dichiarazioni alla stampa del Soprintendente Prosperetti, merita particolare apprezzamento l’intervento del Direttore Generale Gino Famiglietti, uno dei migliori funzionari del Ministero, purtroppo alle soglie del pensionamento, che ricorderemo con riconoscenza per essere intervenuto- tra l’altro- in vicende di eclatante carenza di iniziativa per la tutela da parte della Soprintendenza preposta. La vicenda del fast-food aha messo a nudo lo ...

