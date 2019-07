Ebola | allarme in Congo | morto un secondo paziente a Goma

Allarme Ebola in Congo : al via il nuovo piano per contrastare l’epidemia : Le autorita’ sanitarie del Congo hanno elaborato un nuovo piano per contrastare l’epidemia di Ebola con misure come la fornitura di cibo e l’assistenza alle popolazioni, oltre che l’utilizzo di un nuovo vaccino. Lo afferma il New York Times, che ha ottenuto una copia del documento ancora riservato. Il piano, che riguarda il periodo tra luglio e dicembre, e’ stato messo a punto da una commissione indipendente e ...

Ebola - in Congo grave epidemia/ Allarme Oms : "Emergenza sanitaria mondiale" : Ebola, Allarme in Congo: grave epidemia. Oms: "Emergenza sanitaria mondiale". E Medici senza frontiere chiede approccio su larga scala per prevenzione.

Allarme Ebola - OMS : l’epidemia in Congo è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è “una emergenza sanitaria di portata internazionale“: lo ha decretato il Comitato istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riunitosi a Ginevra. “È tempo che il mondo se ne accorga“, ha affermato il direttore generale dell’agenzia, Adolf Ghebreyesus. La dichiarazione OMS è giunta al termine di una riunione di emergenza di esperti dopo i primi casi di Ebola ...

Congo : epidemia Ebola allarme mondiale : Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell'epidemia, ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora, Ebola ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. Il Ruanda ha sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine. L'epidemia di Ebola in corso nello Stato africano del Congo è un'"emergenza ...

Ebola - nuova epidemia in Africa : si riaccende il ceppo del virus - allarme contagio : Un'epidemia di Ebola ha causato la morte di due persone, una nonna e un nipote. Da agosto sono morte 1400 persone per il virus Rdc, su 2mila casi scoperti. Lo riporta The...