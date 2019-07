È reato bendare un sospetto?

Conte : "Bendare un indagato è reato" : La foto del sospettato statunitense bendato in caserma in attesa di essere interrogato sta diventando un caso internazionale, accompagnata dal commento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha abbracciato in toto la linea del centrodestra e sminuito l'accaduto. Quella del vicepremier leghista, ampiamente criticata non soltanto in Italia, non rappresenta la posizione del governo gialloverde. È stato il Presidente del Consiglio Giuseppe ...

Conte : «Bendare un indagato è reato». Ma Di Maio : «Parlare della foto è buttare in caciara» : Il presidente del Consiglio in un lungo post su Facebook parla del caso del Carabiniere ucciso e della fotografia che ha mostrato il trattamento riservato in caserma a uno dei due ragazzi fermati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega

Conte : 'Mario Cerciello Rega vittima - Italia è stato di diritto e bendare è reato' : Oggi, lunedì 29 luglio, è il giorno dei funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso in servizio da parte di due giovani studenti americani in vacanza a Roma. E proprio poche ore fa si è fatta sentire anche la voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier, facendo riferimento alla foto del ragazzo californiano bendato (e alle polemiche suscitate in tutto il mondo) ha voluto ricordare, con un post su Facebook, che l'Italia ...

Carabiniere ucciso - Conte : bendare un indagato è reato : Conte: bendare un indagato è reato. Non c'e' nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Carabiniere, il nostro Mario.

"Bendare un indagato è reato" : l'Italia piange il carabiniere ucciso (tra polemiche e punti oscuri) : Il premier Conte interviene sulla foto scattata in caserma a Natale Hjorth, uno degli indagati per l'omicidio del...

Conte : "Bendare un indagato configura estremi reato. Non cavalcare l'onda emotiva" : "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro carabiniere, il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". In un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della foto che ritrae, bendato e ammanettato, uno dei ragazzi americani arrestati, invitando a "non ...

Conte : "Bendare un indagato è reato. Non bisogna cavalcare l'onda emotiva" : "Non c'è nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro carabiniere, il nostro Mario. Invito tutti a considerare, tuttavia, che bene ha fatto l'Arma a individuare il responsabile di questo improprio trattamento e a disporre il suo immediato trasferimento". In un post su Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della foto che ritrae, bendato e ammanettato, uno dei ragazzi americani arrestati, invitando a "non ...