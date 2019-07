Dall' Inghilterra | Daily Mirror | Juve vorrebbe scambio Dybala-Lukaku entro la settimana

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Lantus ha ripreso ufficialmente la preparazione fisica dopo la tournée asiatica, nella quale ha affrontato Tottenham, Inter (per l'International Champions Cup) e una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Gran parte del lavoro di Maurizio Sarri riguarderà in particolar modo la tattica, mentre la dirigenza bianconera è impegnata sul mercato soprattutto per piazzare alcuni esuberi. Il 31 luglio ci saranno le visite e la firma di Kean all'Everton, che si trasferirà alla società inglese per 30 milioni di euro più bonus (fino ad un massimo di 40 milioni di euro) e firmerà un contratto fino al 2024 da 3 milioni di euro a stagione più bonus. La cessione della punta italiana segue quella di Spinazzola, trasferitosi oramai da inizio luglio alla Roma per 25 milioni di euro. Potrebbe però esserci un'ulteriore e clamorosa partenza in questo calciomercato: come scrive il ...

TuttoMercatoWeb : Juve, dall'Inghilterra: Kean apre le porte all'ipotesi Everton - DiMarzio : Dall'Inghilterra: salta la trattativa per #Bale in Cina ?? - TmsPapini : RT @EuroMasochismo: Non ho mai nascosto la mia simpatia per la spiritualità islamica (non 'araba') che impregna ogni gesto, senza scorie di… -