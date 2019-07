ATP Kitzbuhel – Fabbiano eliminato all’esordio | Munar trionfa in tre set in Austria

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Thomas Fabbiano cede al primo turno a Jaume Munar. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Thomas Fabbiano impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 ATP) con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match con tanti alti e bassi da una parte e dall’altra che ha sorriso all’iberico, con Fabbiano che dopo aver rimontato lo svantaggio ha avuto un calo netto dal punto di vista fisico e ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Sonego promosso al secondo turno - Cecchinato nuovo ko : Luci e ombre per il Tennis italiano nell’ATP di Kitzbühel (Austria). Lorenzo Sonego, impegnato nel match di primo turno del torneo sulla terra rossa austriaca, annulla ben otto match point e la spunta contro l’argentino Federico Delbonis (n.63 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) in un confronto infinito, durato ben 3 ore e 39 minuti di partita. Un match all’ultimo sangue che ha premiato la determinazione del ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Marco Cecchinato eliminato ancora al primo turno. Il siciliano ko contro Chardy in due set : Prosegue purtroppo il momento negativo di Marco Cecchinato. Il Tennista italiano, impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria), è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.74 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 7-5 in 1 ora e 47 minuti di partita. Un ko pesante che conferma il periodo estremamente buio vissuto dal palermitano, incapace di invertire questo trend e di sfruttare le occasioni di questo match. Nel primo set ...

