Arriva Tale e quale show nip con Carlo Conti su Rai1 Anteprima Blogo

Si mette in coda all’ufficio postale - quando Arriva il suo turno fa una rapina e scappa : Una situazione surreale quella che è accaduta in provincia di Alessandria, all’ufficio postale di via Trucco, ad Acqui Terme. Un uomo è entrato nell’ufficio postale, si è messo in coda alla cassa e ha aspettato pazientemente il suo turno. quando è toccato a lui ha estratto un coltello e ha minacciato il cassiere che è stato costretto a consegnargli ciò che aveva in cassa: 3.500,00 euro. L’uomo che ha eseguito la rapina a volto scoperto, ...

Incendi Sardegna - Arriva il maestrale - nuova allerta arancione per domani : massima attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...

The Masked Singer Arriva in Italia con la conduzione di Milly Carlucci - nuovo talent dal 2020 : The Masked Singer arriva in Italia e inizia a destare le prime curiosità in coloro che già si chiedono di cosa si tratti. Il programma, condotto da Milly Carlucci, risponde alla caratteristiche dell'ennesimo talent di cui non si sentiva l'esigenza ma con qualche novità: coloro che si presentano di fronte alla giuria saranno camuffati sotto dei buffi costumi dei quali non si priveranno se non in caso di eliminazione. La novità, che è già ...

The Bard’s Tale IV : Director’s Cut Arriva su PC e Console : inXile entertainment, lo studio diretto dal fondatore di Interplay e co-creatore della serie The Bard’s Tale, Brian Fargo, è felice di annunciare che The Bard’s Tale IV: Director’s Cut arriverà su Xbox Game Pass, PlayStation Store e sugli store digitali di Windows, Mac e Linux, il 27 agosto. L’edizione fisica per PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) arriverà il 6 settembre. La ...

Digitale terrestre - da oggi Arriva Boing Plus. Arrivano i canali in HD sul 4 - 5 - 6 e 20 : Digitale Terreste, da oggi debutta Boing Plus sul canale 45. arrivano i canali Mediaset in HD nelle numerazioni 4, 5, 6 e 20.Boing Plus – Ne avevamo già parlato a maggio, in occasione della chiusura del canale CineSony, le cui frequenze sono state acquistate da Mediaset. Il canale Sony però non era l’unico a chiudere, a quello si aggiunge anche POP (canale 45) le cui frequenze sono state acquistate da Boing SpA, la joint venture ...

Roma - Spinazzola Arriva nella capitale : visite mediche per lui - si attende l’ufficialità : Ieri la fase clou della trattativa, con l’impressione che si sarebbe potuto chiudere il tutto in giornata. Così è stato: Spinazzola a Roma e Luca Pellegrini a Torino, sponda Juve. Questa mattina, l’ormai ex esterno bianconero è arrivato nella capitale per svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Si attende, a questo punto, soltanto l’ufficialità da parte del club giallorosso. Spinazzola dovrebbe firmare un contratto di ...

Food : Arriva Carta d’identità alimentare - in digitale 'stile' e intolleranze : Roma, 26 giu. (Labitalia) - Celiaci? Intolleranti al lattosio? Amanti del cibo etnico? Vegani? Per [...]

Sea Watch - Salvini : “In 13 giorni poteva Arrivare in Olanda - può stare lì fino a Natale” : Fra poche ore è attesa la decisione della Corte di Strasburgo sul ricorso presentato da Sea Watch. Salvini: "Aspettiamo con serenità la sentenza, ma qualunque sia la decisione il mio atteggiamento non cambia. Può arrivare anche la regina di Svezia, per quel che mi riguarda la Sea Watch è una nave illegale, pirata, abusiva, in Italia non arriva né a Natale, né a Capodanno".Continua a leggere

L’estate è finalmente Arrivata - pediatri : la frutta ha un ruolo fondamentale nell’alimentazione dei bambini : Colorata, succosa e, soprattutto, indispensabile nell’alimentazione infantile: la frutta è un alimento fondamentale nella dieta dei piccoli per il suo elevato apporto di fibra, sali minerali e vitamine. Chiuse le scuole, iniziate le prime vacanze estive sotto uno splendido sole, in questi mesi più caldi per i bambini è fondamentale avere una corretta alimentazione, sana e ricca di fragole, ciliegie, albicocche, pesche, meloni, angurie, fichi, ...

Italia - Mancini carica gli azzurri : “obiettivi? Voglio vincere Europei e Mondiali! Arrivato nel pessimismo - ma abbiamo talento” : Roberto Mancini è convinto di avere un’Italia talentuosa, nonostante il pessimismo che si respirava al suo arrivo dopo la gestione Ventura: l’obiettivo è vincere Europei e Mondiali “Che gli sportivi Italiani non avessero più affetto per la Nazionale era grave. La Nazionale è la squadra di tutti, ha regalato incredibili momenti collettivi di felicità. Quando siamo arrivati c’era demoralizzazione perchè, almeno noi, ...

A novembre Arrivano i voucher per comprare le tv smart necessarie per il nuovo digitale terrestre : (foto: Getty Images) Dal prossimo novembre verranno stanziati i voucher per l’acquisto di smart tv e decoder per coloro che dovranno adeguarsi alle modifiche delle nuove trasmissioni in digitale previste dal 2022. In questa prima fase il bonus sarà dedicato in particolare ai cittadini residenti in Italia e appartenenti alle fasce Isee 1 e 2, per i quali la spesa di un nuovo dispositivo potrebbe essere difficile da affrontare. In sostanza, a ...

Arriva il nuovo campus Talent Garden di Roma Ostiense : Roma, 11 giu. (Labitalia) - Muove i primi passi il nuovo campus Talent Garden di Roma Ostiense, il[...]

Milan - Maldini ha scelto il profilo del nuovo direttore sportivo : Arriva dalla Capitale : Il responsabile dell’area tecnica rossonera ha scelto come nuovo direttore sportivo Frederic Massara, che ha da poco risolto con la Roma Sfumato l’obiettivo Igli Tare, il Milan ha scelto il profilo che dovrà ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Si tratta di Frederic Massara, che ha da poco risolto il suo contratto con la Roma e adesso è pronto a cominciare una nuova avventura con il club rossonero. Braccio destro di ...

XBOX SCARLETT/ La console Arriva a Natale 2020 : 60 nuovi giochi per la Microsoft : XBOX SCARLETT, caratteristiche della console: in uscita a Natale, tutte le primissime indiscrezioni per una esperienza di gioco unica.