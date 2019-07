Aperto un fascicolo sulla nave Gregoretti | il capitano sentito in procura

Baranzate - Aperto fascicolo per omicidio per la morte di Marinoni : Giovanna Pavesi Per la procura il 22enne di Baranzate, trovato morto ad Arese, potrebbe essersi incontrato con qualcuno di cui aveva timore. Il suo telefono cellulare sarebbe stato trovato sotto al tappettino della sua Smart Alla fine, per la morte di Stefano Marinoni, il 22enne scomparso il 4 luglio dalla sua abitazione di Baranzate e trovato morto quattro giorni fa, ai piedi di un traliccio dell'alta tensione, tra Rho e Arese, la ...

La procura di Firenze ha Aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto un altro fascicolo sulla morte del calciatore Davide Astori. La seconda inchiesta, che si aggiunge a quella per omicidio colposo, scrive stamani il quotidiano La Nazione, riguarda un presunto episodio di falso in atto pubblico. Secondo la procura di Firenze, che ha inviato due nuovi avvisi di garanzia (uno per l'ex direttore di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, indagato anche nell'altro ...

Indagata la madre del bimbo morto a Mirabilandia : Aperto un fascicolo per omicidio colposo : La madre del bimbo di quattro anni morto ieri in una piscina di Mirabilandia, è stata Indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È difesa dall’avvocato Francesco Furnari. È possibile che, in vista dell’autopsia, a breve ...