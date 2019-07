Un tè al Cremlino

Arrestato di nuovo Navalny - avversario del Cremlino : L'avversario del Cremlino Alexei Navalny ha annunciato di essere stato Arrestato a Mosca, nel mezzo di crescenti proteste a causa dell'esclusione dei candidati dell'opposizione nelle elezioni locali. In un video diffuso sul suo account Instagram, l'attivista anti-corruzione ha affermato di essere stato fermato a casa sua mentre stava andando a fare jogging e poi portato in una stazione di polizia. Sabato 20 luglio più di 10.000 persone si ...

Fondi russi alla Lega - Mosca : ‘Da Cremlino mai soldi a partiti o a politici italiani. Possibile una collaborazione alle indagini’ : Mosca non ha mai dato nessun sostegno finanziario a partiti o politici italiani. E’ stato Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, a comunicare all’Ansa la posizione del Cremlino sulla vicenda del presunto finanziamento da 65 milioni di dollari alla Lega di Matteo Salvini. “Come abbiamo già detto – ha affermato Peskov – nessuno di noi dalla russia ha mai dato sostegno finanziario ad alcun politico o partito politico in ...

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Putin-Conte - asse anti sanzioni. E il Cremlino offre aiuto sulla Libia : Il leader russo: gruppi islamici più forti a Tripoli. Mattarella: preoccupati per il riarmo. E lo «zar» vede Berlusconi

PUTIN IN ITALIA/ I veri legami tra il Cremlino e la Lega - con un occhio a Trump - : Con la salita al potere di PUTIN la Russia ha cercato di trovare un alleato in ITALIA prima in Berlusconi e adesso nella Lega

Ivan Golunov ha ricordato al Cremlino che la Russia può ancora reagire : Roma. Il risveglio ieri mattina è stato una sorpresa. Quando le edicole in Russia e i social si sono riempiti delle tre prime pagina messe l’una vicina all’altra, identiche nell’impaginazione e nella scritta, con una piccola variazione di colore, sembrava la scena di un racconto, la prova generale d

‘Siamo Golunov’ - l’arresto del reporter indigna i russi. Pressing sul Cremlino : Le autorita' russe stanno affrontando un'inedita pressione da parte di opinione pubblica, media e mondo dello spettacolo dopo l'arresto del giornalista della testata Meduza, Ivan Golunov, accusato di tentato traffico di stupefacenti, ma sul corpo del quale gli esperti non hanno trovato tracce di droga. I tre piu' autorevoli quotidiani nazionali - Kommersant, Vedemosti e Rbk - sono usciti oggi con la stessa prima pagina, con la scritta a ...

La Nato sfida la Russia di Putin nel mar Baltico. Venti di guerra : 50 navi per provocare il Cremlino : Proprio nei giorni del forum economico di San Pietroburgo, una delle maggiori "vetrine" della Russia guidata da Vladimir Putin, inizia, da oggi, una grande esercitazione della Nato nelle acque del Mar Baltico, sulla soglia del "cortile di casa" di Mosca. Per dodici giorni, fino al 21 giugno, forze a

Chernobyl - in una fiction la verità del Cremlino : dietro il disastro c’era la Cia : La propaganda del Cremlino tira in ballo la Cia nel disastro di Chernobyl. La tv statale russa Ntv sta lavorando a una nuova serie sulla più terribile catastrofe nucleare di sempre. Un’opera in cui si insinua che, nel momento dell’esplosione, a Chernobyl c’era una spia americana. Lo sceneggiato è ancora in post-produzione ma è già stato sommerso da...