Le scimmie | come noi | diventano più amiche tra loro quando guardano Netflix insieme

scimmie come umani : bertucce adottano Pipo - un esemplare sconosciuto rimasto solo e ferito : La dottoressa Liz Campbell del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Oxford ha documentato per la prima volta uno straordinario comportamento delle bertucce, Scimmie che vivono in Nord Africa e Gibilterra. Un esemplare chiamato Pipo rimasto solo e ferito in seguito a un incidente stradale è stato accolto da un altro branco come fosse un membro della loro famiglia. Lo hanno curato per quattro mesi, fin quando non è stato in grado di tornare ...