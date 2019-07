Emanuela Folliero sirenetta sul lettino | “Non so se sono una perla o una cozza”

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 30 luglio 2019) Da Forte dei Marmi,manda in delirio i fan con video e foto condivisi sul suo profilo Instagram. La bellissima ex annunciatrice di Rete 4, a 54 anni, sfoggia ancora un fisico statuario e delle forme perfette. In spiaggia prova diversi lettini per abbronzarsi al sole della Versilia. Da uno in stile barella, fino a uno concavo che ricorda una conchiglia. E in un divertente video si chiede: “Non ho capito seladell’ostrica o una cozza”

