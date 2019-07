Clasica San Sebastian 2019 | data | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dopo la conclusione del Tour de France, il calendario ciclistico internazionale proseguirà con un altro appuntamento di primo piano come laSan, tradizionale classica iberica che si disputa nei Paesi Baschi e che ha sempre regalato spettacolo nelle ultime edizioni grazie ad un tracciato particolarmente movimentato. La prova in linea si svolgerà nella giornata di sabato 3 agosto e vedrà al via diverse stelle del panorama mondiale, come il vincitore dello scorso anno Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), il campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) e il campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC). Tra gli italiani presenti potrebbero puntare ad un risultato di prestigio Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), reduce però da una Grande Boucle di grande sofferenza, e Damiano Caruso (Bahrain Merida), anche se il tracciato è stato disegnato per gli specialisti delle ...