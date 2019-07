Caldo senza precedenti nel Regno Unito | il Met Office rivede i dati | record assoluto con

Carolyn Smith e la chemio : “Dolore per il Caldo e la trombosi - ma il seno destro è senza cancro” : La giudice di Ballando con le stelle si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di chemioterapia e ammette la stanchezza: il caldo aumenta i dolori e lei si dice stufa delle cure. Al contempo, non si perde d'animo, continua la sua vita e spiega che il tumore è stabile: "Il seno destro non è stato contaminato, è cancer free".

Formula 1 – Hamilton approfitta dell’assenza delle Ferrari - Verstappen contento e Bottas deluso : le parole a Caldo dei protagonisti delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton in pole ad Hockenheim: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Germania E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Germania: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche di Hockenheim al primo posto, seguito da Max Verstappen e Valtteri Bottas. qualifiche disastrose per la Ferrari: Vettel e Leclerc non hanno potuto lottare per la pole position a causa di due problemi tecnici che li hanno costretti a ...

Caldo record : ghiacciai in fusione sulle Alpi e incendi senza precedenti assediano l'Artico : Mentre dalle Alpi arrivano incredibili immagini che mostrano ghiacciai in fusione a 4mila metri di quota, un nuovo segno del...

Caldo senza precedenti in Europa - +43°C in Germania e Paesi Bassi e +41°C nel Canale della Manica : non era mai successo nella storia [DATI] : Caldo incredibile oggi nell’Europa centrale e occidentale, con temperature senza precedenti nella storia in molte località di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. Ha fatto molto Caldo anche a Lussemburgo, con +39°C nell’omonima capitale, e in Inghilterra con +38°C a Londra, Cambridge e Northolt, ma ad impressionare sono i dati dei quattro Paesi succitati, dove molte località hanno superato i +40°C facendo registrare i record ...

Troppo Caldo in Francia - allarme per i tacchini : “il Regno Unito si prepari a un Natale senza turkey” : Il Regno Unito potrebbe dover fare i conti con una carenza di tacchini a Natale, poiché l’ondata di caldo torrido in Francia ha provocato un calo delle forniture di uova per gli agricoltori. Gli allevatori francesi forniscono circa un quarto delle uova che si schiudono nel Regno Unito “trasformandosi” in tacchini che spesso campeggiano al centro delle tavole imbandite durante le festività natalizie. Ma le forniture sono calate ...

Caldo a Roma : divieto di circolazione delle botticelle in presenza di “ondate di calore” : Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del Bollettino del “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”. In queste ...

Caldo - come fare sesso senza sudare troppo : Il Caldo non andrà via ancora per un po’, anzi diciamo che è appena cominciato. E se d’estate le persone, dalle statistiche, hanno riguardo all’attività sessuale un afflato maggiore, vuoi perché si è più scoperti, vuoi perché maggiore è il tempo del relax, c’è da dire che il sesso d’estate comporta un'estenuante lotta contro il Caldo e contro l’afa, che condiziona in qualche modo anche questa «attività». Coccolarsi e scambiarsi effusioni ...

Napoli - Universiadi senza pubblico : «Fa troppo Caldo - ma chi va allo stadio?» : Dopo il grande boom, l?interesse sulle Universiadi inizia a calare. Gli spettatori attirati dall?evento non rispecchiano i numeri visti al San Paolo nella notte dell?inaugurazione:...

Clima : a Lhasa è estate… per la prima volta nella storia! Caldo senza precedenti sull’altopiano tibetano [FOTO] : Il capoluogo della Regione autonoma del Tibet, Lhasa, è entrato nella sua prima estate: Caldo e Clima secco inusuali per l’altopiano tibetano, situato fra 3.000-4.000 metri d’altitudine, sono stati registrati per la prima volta, almeno dal 1981, quando sono iniziati i rilevamenti meteo nella regione autonoma cinese. Il 23 giugno scorso la temperatura media a Lhasa, che si trova a un’altitudine di 3.650 metri, ha raggiunto i ...

Caldo senza tregua : in arrivo una nuova ondata che sfiorerà i 44 gradi : Caldo senza tregua: le previsioni meteo parlano chiaro. Chi sperava nell'arrivo di un'ondata di fresco resterà deluso. Una moderata pausa ella canicola si sta registrando in...

Cambiamenti climatici - rischio Caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Caldo senza precedenti in Germania : raggiunti i +40°C a Bernburg - record storici assoluti a Berlino e Francoforte con +39°C : La giornata di Domenica 30 Giugno rimarrà indelebile negli annali della climatologia tedesca: in Germania, infatti, è stato il giorno più Caldo di sempre. L’ondata di Caldo africano s’è spostata verso l’Europa centrale e così nel Paese più importante Mitteleuropeo sono stati battuti molti record storici, da Berlino a Francoforte, con temperature mai raggiunte prima da quando esiste ogni tipo di rilevamento meteorologico (circa ...

Caldo senza precedenti - boom di ghiaccioli e gelati in Lombardia : vendite record : Complice il Caldo torrido di questi giorni, a Milano e in Lombardia è boom di ghiaccioli e gelati. E’ l’Osservatorio dei Supermercati “Il Gigante” (gruppo della grande distribuzione con 54 punti vendita nel Nord Italia, di cui 38 in Lombardia) a rivelare come le alte temperature abbiano prodotto importanti effetti sul piano commerciale, con un forte incremento di vendita di frutta e verdura, oltre che di bottiglie ...

Caldo senza precedenti sull’Italia : “è allarme - siamo in piena emergenza climatica e c’è ancora chi non lo capisce” : “L’ondata di Caldo improvviso che stiamo vivendo in questi giorni mette in evidenza quanto sosteniamo ormai da anni: l’Italia e’ il Paese che più degli altri paga il prezzo di politiche scellerate sulle questioni ambientali“. E’ quanto sostengono, in una nota, Elena Grandi co-portavoce dei verdi e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, esponenti di Europa Verde, che ribadiscono la ...