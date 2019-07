Temptation | il regista avverte | ' Il confronto tra Massimo e Ilaria sarà emozionante'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 28 luglio 2019) Domani, lunedì 29 luglio, andrà in onda la penultima puntata diIsland, ovvero quella dedicata ai tre falò didefinitivi tra le coppie rimaste in gioco. Al magazine di Uomini e Donne, però, ilAndrea Vicario ha dato un'interessante anticipazione su quello che accadrà traColantoni eTeolis: il faccia a faccia tra i due romanimoltoe non è detto che la decisione che prenderannoconfermata nello speciale "il mese dopo".: insieme o separati dopo? La sesta edizione diIsland sta per concludersi: mancano soltanto due puntate alla fine di un'annata fortunatissima del reality, che ha fatto registrare ascolti record ed ha avuto un riscontro social senza precedenti. Prima di assistere all'appuntamento speciale dedicato al racconto di quello che è successo ad un mese dalla fine delle ...